banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
146.140
DOLAR
3.6840
STERLIN
4.6182
EURO
3.9306
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
iPhone 8 en pahalısı olabilir!
iPhone 8 en pahalısı olabilir!
10 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
10 Şubat 2017 Alanya -...
Depresyon alarmlı saat gibidir
Depresyon alarmlı saat gibidir

Meclis'ten esnafa müjde

Esnafı ilgilendiren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldi

Meclis'ten esnafa müjde

Esnafı ilgilendiren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldi

09 Şubat 2017 Perşembe 19:32
Meclis'ten esnafa müjde
banner404

GELİR Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasını taşıyan Kanun teklifi ile yatırımın, üretimin, istihdamın arttırılması amaçlanıyor.

Bunun yanı sıra Türkiye’ye döviz girişinin arttırılmasının ve inşaat sektörünün desteklemek amacıyla Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilcilik vasıtasıyla kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut ve iş yeri teslimlerinde Katma Değer Vergisi istisnası sağlanıyor.

İNDİRİM YAPILIYOR

İnşaat sektöründe Tapu Harcı oranları ile bazı kağıtlar bakımından oranlarda farklılaştırılmasının sağlanıyor. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yıllık beyanname ile beyan ettikleri gelir ve kurumlar vergisinin belli bir kısmına indirim yapılıyor. Ayrıca kanun teklifi ile Esnaf Ahilik Sandığı kurulması öngörülüyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Büyük Millet MeclisiYatırımınüretiminIstihdam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankacılıkta yeni düzenleme
Bankacılıkta yeni düzenleme
Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler azaldı
Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler azaldı
TİM'den ihracat seferberliğine destek!
TİM'den ihracat seferberliğine destek!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals