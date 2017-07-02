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Maliye Bakanlığı vergi borçlularını ifşa edecek

Maliye Bakanlığınca, 250 bin lira ve üzerinde vergi borcu bulunan mükelleflerin isimleri, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde ve Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecek

Maliye Bakanlığı vergi borçlularını ifşa edecek

Maliye Bakanlığınca, 250 bin lira ve üzerinde vergi borcu bulunan mükelleflerin isimleri, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde ve Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecek

02 Temmuz 2017 Pazar 13:44
Maliye Bakanlığı vergi borçlularını ifşa edecek
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MALİYE Bakanlığınca, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve üzerinde borcu bulunan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezasını ödemeyen mükelleflerin listesi, 1-25 Ağustosta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 11-25 Eylülde ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecek
CEZALILARIN İSİMLERİ VERGİ DAİRELERİNE ASILACAK

Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri ilan edilecek. İsim listeleri, 1-25 Ağustosta Türkiye genelindeki vergi dairelerine asılacak, 11-25 Eylül tarihlerinde ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde duyurulacak.
LİSETELER NEYE GÖRE HAZIRLANACAK?

İsimleri ilan edilecek mükelleflere ilişkin listeler hazırlanırken, 31 Aralık 2016 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran'a kadar ödenmeyen ve yapılandırma kapsamına alınan vergi ve cezalarla 1 Haziran 2016-31 Mayıs 2017 arasında kesinleşen tarhlar dikkate alınacak.
BELEDİYELERE AİT ŞİRKETLER BAZI ŞİRKETLER LİSTEYE GİRMEYECEK

Listelere, Büyükşehir Belediyesi ve belediye kanunları uyarınca Hazineye yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen belediyeler ve bağlı kuruluşlarla sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası belediyelere ait şirketler girmeyecek. Daha önce uzlaşmaya girmeyen büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleriyle mahalli idare birlikleri de kapsam dışında olacak.

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Son Güncelleme: 02.07.2017 13:55
Anahtar Kelimeler:
BorçluVergi BorcuMaliye Bakanlığı
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