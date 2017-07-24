Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107041
ALTIN
143.375
DOLAR
3.5640
STERLIN
4.6482
EURO
4.1537
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Temmuz 2017 Alanya -...
Note 8'den bir ilk!
Note 8'den bir ilk!
Her yaşın ilacı güneş!
Her yaşın ilacı güneş!

MAKS uçak fuarında yaklaşık 7 milyar dolarlık imza atıldı

Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2017 fuarında imzalanan kontrat ve anlaşmaların değerinin 400 milyar ruble (Yaklaşık 6 milyar 700 milyon dolar) olduğu bildirildi

MAKS uçak fuarında yaklaşık 7 milyar dolarlık imza atıldı

Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2017 fuarında imzalanan kontrat ve anlaşmaların değerinin 400 milyar ruble (Yaklaşık 6 milyar 700 milyon dolar) olduğu bildirildi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:55
MAKS uçak fuarında yaklaşık 7 milyar dolarlık imza atıldı
banner404

RUSYA Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Kontrat ve anlaşmaların değeri 400 milyar ruble olarak belirlendi denildi.Bakanlık, 18-23 Temmuz tarihlerinde düzenlenen fuara 36 ülkeden 880 şirketin katıldığını ve bunun 2015in değerlerinin üzerinde olduğunu belirtti.Fuarın en büyük anlaşmaları 20 adet Sukhoi Superjet 100 uçaklarının sevkiyat kontratı ve 16 adet MS-21 uçağının sevkiyat kontraYARIM MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİUluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS 2017’yi yaklaşık yarım milyon kişinin ziyaret ettiği bildirildi.Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 6 gün içinde MAKS 2017 Fuarını 452,800 bin kişi ziyaret etti, böyle bir gösterge bu fuarın diğer büyük uluslararası fuarlar arasında lider konumunu ispatlıyor denildi.MAKS 2017 Fuarı Podmoskovyede bulunan Jukovskiyde 18-23 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. 25'den fazla ülke sunumlar yaptı ve 118'e yakın hava aracı tanıtıldı.MAKS'ın en dikkat çekeni yeni Rus savaş uçağı MİG-35 oldu. Bu uçağın tanıtımının yapıldığı yerde Çin, Hindistan, Şili, Endonezya ve diğer ülkelerden birçok misafir vardı ve en büyük ilgiyi bu uçak çekti. Rusya Uçak Üretim Şirketi Genel Müdürü İlya Tarasenko yaptığı açıklamada, "Hindistan'da Mig-29 başta olmak üzere Rus uçaklarının kullanıldığını biliyoruz. Hindistandaki mükemmel altyapı Mig-35 için de mükemmel olur. Bu uçağın masrafı diğer uçaklardan daha az ve hızı çok daha yüksek" dedi. Tarasenko, MİG-35'in seri üretiminin önümüzdeki 2 sene içerisinde başlayacağını belirtti. Bu uçağın tanıtımına rekor düzeyde 5 dakika ayrıldı. 

TÜRKİYE-SURİYE SINIRINDA HAYATINI KAYBEDEN PİLOTUN ADI UÇAĞA YAZILDI

Fuarda Su-34 uçağının üzerinde 2015 yılında Türkiye-Suriye sınırında hayatını kaybeden Rus pilot Oleg Peşkov'un imzasının olması dikkatleri üzerine çekti. Batılı şirketler yaptırımlara rağmen MAKS-2017'ye büyük ilgi gösterdiler. Bu şirketlerin başında General Dynamics, Honeywell, Boeing, Thales, Safran, Airbus geldi. Çin'in de fuara ilgisi büyüktü. Çin Rusya'da ilk kez dışı Amerikan MQ-9 Reaper'a benzeyen insansız hava aracı Wing Loong 1'i tanıttı. Bu araç 20 saate kadar havada kalabiliyor ve hızı saatte 280 kilometreye çıkabiliyor.  Çin dışında Birleşik Arap Emirlikleri de fuarda kendisini gösterdi. Altı pilottan oluşan Al Fursan grubu İtalyan MB-339 uçağında Rusya'da ilk kez kendilerini tanıttılar. Fuarda Arktika'da araştırma yapmayı ön gören insansız hava aracı VRT300 tanıtıldı. Bu araçlar buzun kalınlığının ölçülmesine ve elde edilen verilere göre geminin istikametinin belirlenmesini sağlıyor. tları oldu

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MAKS Uçak FuarıMoskovaçinRusyaSuriyeTemmuzHindistanEndonezya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa günü nasıl tamamladı
Borsa günü nasıl tamamladı
Melih Gökçek Mimarlar Odası'nı resmen savcılığa şikayet etti!
Melih Gökçek Mimarlar Odası'nı resmen savcılığa şikayet etti!
Haziran ayında teknoloji kampanyaları ipi göğüsledi
Haziran ayında teknoloji kampanyaları ipi göğüsledi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals