MAKS uçak fuarında yaklaşık 7 milyar dolarlık imza atıldı

RUSYA Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Kontrat ve anlaşmaların değeri 400 milyar ruble olarak belirlendi denildi.Bakanlık, 18-23 Temmuz tarihlerinde düzenlenen fuara 36 ülkeden 880 şirketin katıldığını ve bunun 2015in değerlerinin üzerinde olduğunu belirtti.Fuarın en büyük anlaşmaları 20 adet Sukhoi Superjet 100 uçaklarının sevkiyat kontratı ve 16 adet MS-21 uçağının sevkiyat kontraYARIM MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİUluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS 2017’yi yaklaşık yarım milyon kişinin ziyaret ettiği bildirildi.Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 6 gün içinde MAKS 2017 Fuarını 452,800 bin kişi ziyaret etti, böyle bir gösterge bu fuarın diğer büyük uluslararası fuarlar arasında lider konumunu ispatlıyor denildi.MAKS 2017 Fuarı Podmoskovyede bulunan Jukovskiyde 18-23 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. 25'den fazla ülke sunumlar yaptı ve 118'e yakın hava aracı tanıtıldı.MAKS'ın en dikkat çekeni yeni Rus savaş uçağı MİG-35 oldu. Bu uçağın tanıtımının yapıldığı yerde Çin, Hindistan, Şili, Endonezya ve diğer ülkelerden birçok misafir vardı ve en büyük ilgiyi bu uçak çekti. Rusya Uçak Üretim Şirketi Genel Müdürü İlya Tarasenko yaptığı açıklamada, "Hindistan'da Mig-29 başta olmak üzere Rus uçaklarının kullanıldığını biliyoruz. Hindistandaki mükemmel altyapı Mig-35 için de mükemmel olur. Bu uçağın masrafı diğer uçaklardan daha az ve hızı çok daha yüksek" dedi. Tarasenko, MİG-35'in seri üretiminin önümüzdeki 2 sene içerisinde başlayacağını belirtti. Bu uçağın tanıtımına rekor düzeyde 5 dakika ayrıldı.

TÜRKİYE-SURİYE SINIRINDA HAYATINI KAYBEDEN PİLOTUN ADI UÇAĞA YAZILDI

Fuarda Su-34 uçağının üzerinde 2015 yılında Türkiye-Suriye sınırında hayatını kaybeden Rus pilot Oleg Peşkov'un imzasının olması dikkatleri üzerine çekti. Batılı şirketler yaptırımlara rağmen MAKS-2017'ye büyük ilgi gösterdiler. Bu şirketlerin başında General Dynamics, Honeywell, Boeing, Thales, Safran, Airbus geldi. Çin'in de fuara ilgisi büyüktü. Çin Rusya'da ilk kez dışı Amerikan MQ-9 Reaper'a benzeyen insansız hava aracı Wing Loong 1'i tanıttı. Bu araç 20 saate kadar havada kalabiliyor ve hızı saatte 280 kilometreye çıkabiliyor. Çin dışında Birleşik Arap Emirlikleri de fuarda kendisini gösterdi. Altı pilottan oluşan Al Fursan grubu İtalyan MB-339 uçağında Rusya'da ilk kez kendilerini tanıttılar. Fuarda Arktika'da araştırma yapmayı ön gören insansız hava aracı VRT300 tanıtıldı. Bu araçlar buzun kalınlığının ölçülmesine ve elde edilen verilere göre geminin istikametinin belirlenmesini sağlıyor. tları oldu