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Lüks konut ve araçlardan sonra şimdi de lüks mezar dönemi

Malatya’da mezar ustası fiyatları 30 ile 50 bin TL arasında değişen lüks mezarlar hazırlıyor

Lüks konut ve araçlardan sonra şimdi de lüks mezar dönemi

Malatya’da mezar ustası fiyatları 30 ile 50 bin TL arasında değişen lüks mezarlar hazırlıyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:05
Lüks konut ve araçlardan sonra şimdi de lüks mezar dönemi
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MALATYA'DA Kayseri tüf taşından lüks mezarlar yapan 40 yıllık mezar ustası Sadi Kaygısız, fiyatı 50 bin TL’yi bulan mezarlar hazırlanıyor. Yüksek fiyatlı siparişlerde, Kayseri taşı, şadırvan, etrafında kemer ya da çeşitli şekil olması gibi talepler yer alıyorMalatya'da 50 yaşındaki mezar ustası Sadi Kaygısız, 40 yıldır mezar ustalığı yapıyor. Bölgenin en önemli ustaları arasında yer alan Sadi Kaygısız, mermer yerine Kayseri tüf taşı taşından lüks mezarlar yapıyor. Sadi ustanın hazırladığı bazı mezarların fiyatı ise şadırvan, kemer ya da çeşitli şekil talepleri nedeniyle 50 bin TL'yi buluyor. 

“ORTALAMA FİYATLAR 30 İLA 50 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR”

Malatya-Ankara yolu üzerinde bulunan iş yerinde büyük bir ustalık ve sabırla taşa şekil verip, mezarlar yapan Kaygısız, mesleğinin kendisine babasından kaldığı söyledi. Fiyatların ise 30-50 bin lira arasında değiştiğini anlatan Kaygısız, "Malatya’da genelde mermer kullanılıyor. Benim kullandığım taş Kayseri taşı, oradan geliyor. Atölyede kesiliyor, siparişimiz üzerine bize ulaştırılıyor. Malatya’da biraz taşın tanıtımı noktasında sıkıntı yaşıyorum. Bu taşların şöyle bir özelliği var, tüf taşı tarihi hamamlar, kervansaraylar, camiler ve benzeri yapılarda kullanılmıştır. Buraya ilk Battalgazi Belediyesinin işini yapmak için geldim. Sağ olsun başkanım bizi çağırdı. Daha sonra baktım Malatya’da bizim dükkan gibi bir yer yok. Kendimi özel hissettim ve burada başladım. Mezar siparişi verirken tek bir kayadan olmasını isteyenler de oluyor. Ama ben mesleğimin dışına çıkmıyorum. Bizden türbe şeklinde mezar isteyen müşterilerimiz de mevcut. 4 ayak üzerine etrafı kemerli, şadırvanlı isteyenlerde var. Ortalama fiyatlar 30 ila 50 bin TL arasında değişiyor" dedi.“BETONUN CANI SU, BU KONUYA DİKKAT EDİLMELİ”Mezar yaptırmak isteyenlere hangi noktalara dikkat etmeleri gerektiğini de belirten Kaygısız, “Mezar yaptırılırken beton atarız. Dolayısıyla betona suyunu vermediğiniz zaman küflenir ve kötü olur. Mesela bu sıcaklarda mezar yapılıyor, betonun canı su, bu konuya dikkat edilmeli mezar yaptırılırken. Mezarı yaparken sağında solunda malzeme bırakmamaya çalıyoruz. Artık bırakıldığında bu mezara zarar verebiliyor” ifadelerini kullandı.

“ARKADAŞIM ŞAKA OLSUN DİYE MERMERİN ÜZERİNE BENİM ADIMI YAZMIŞ”

Mezar ustası Sadi Kaygısız başından geçen ilgin bir olayı da şu sözlerle anlattı:“Müşterilerden bir tanesi mezar taşı yazmamızı istedi. Yazıcı arkadaşa gönderdiğimde el yazısıyla mermerin üzerine benim adımı yazmış, işte ‘Sadi Kaygısız, doğumu bu, ölümü bu’ şeklinde. O beni çok etkiledi gerçekten. Sonra da öğrendiğimde şaka olsun diye yapmış” diye konuştu.

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