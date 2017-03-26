'Lider değişimin öncüsü'

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Akademi’nin 2017 Yılı 1. Dönem Kişisel Gelişim seminerleri hız kesmeden devam ediyor. ALTSO Akademi tarafından son olarak odanın konferans salonunda 'Kişisel Liderlik' semineri gerçekleştirildi. İTÜ Akademi’den Dilek Görgüç’ün konuşmacı olarak katıldığı seminere çok sayıda kişi katıldı. Katılımcılara ilk olarak, değişen demografik istatistikler, sürdürülebilirlik, teknoloji ve inovasyon gibi konular hakkında bilgiler aktaran Görgüç, “Nüfus istatistiklerindeki değişim yeni dalganın itici gücü olacak. Artan nüfus ve şehirleşmeyle daha etkin kaynak yönetimine ihtiyaç olacak ve yaşlanan nüfusla sağlık hizmetleri önem kazanacak. Dolayısıyla, bir sonraki dalgada biyo teknoloji, eko teknoloji ve sağlık hizmetleri gibi yaşam bilimleri ön planda olacak” dedi.

'YENİ KARİYER ANLAYIŞI HAREKETLİ'

Yeni kariyer anlayışından da bahseden Görgüç, “Yeni kariyer anlayışı daha hareketli, sınırsız ve çok yönlü” diye konuştu. Görgüç, kariyer anlayışlarını şu şekilde açıkladı; “Klasik kariyer anlayışı yaşam boyu istihdam, hiyerarşi, görev ve pozisyona odaklıydı. 1990’lı yıllarda ortaya çıkan yeni kariyer anlayışında, öğrenmek önemli, örgütsel sınırları aşan, çok yönlü ve esneklik yönü ağır” ifadelerini kullandı.

'İYİ BİR LİDER EKİP KURAR'

Katılımcılara liderlik üzerine önemli bilgiler aktaran Görgüç, “Lider, aktif dinleyendir, değişimin öncüsüdür, yaratıcıdır, sorgulayandır, motive edicidir, ekip kurandır. Lider kendi yerine lider yetiştiren kişidir. Liderde ezmek yoktur, önünü açmak vardır. Otoriter yöneticiler ise domine eder, yaptırtmaya çalışır. Lider, ekibinin fikrini alır, beyin fırtınası yaptırır. Yönetici ise ekibine sormaz, 'Yapın' der ve yaptırır” diye konuştu. ALTSO Akademi’nin 2017 Yılı 1. Dönem Kişisel Gelişim seminerleri, 1 Nisan Cumartesi günü Serdar Koşar’ın konuşmacı olarak katılacağı ‘Nefesin Sihirli Gücü’ eğitimiyle devam edecek.