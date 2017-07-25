Lamp 83 yeni ürününü tanıttı

KOTON'UN da eklenmesi ile perakende mağazacılık sektöründeki müşteri portföyünü kuvvetlendiren LAMP 83, ilk altı ay içinde İzmir Optimum (Extension) AVM’nin iç aydınlatması, İstanbul Optimum AVM’nin LED dönüşümü ve Acıbadem Altunizade hastanesinin iç aydınlatması gibi büyük ve önemli projeleri tamamladı.LAMP 83, ihracat kanadındaki atağını Birleşik Arap Emirlikleri ve Ukrayna ülke distribütörlükleri ile devam ettirirken; özellikle mimari ofisler, aydınlatma tasarım ofisleri, proje firmaları ve kamu kurumları ile olan bağlarını da kuvvetlendirdi.Ankara’daki faaliyetlerini hızlandıran LAMP 83'ün katıldığı 40. Yapı Fuarı’nda geçen yıla göre yüzde 20 oranında ziyaretçi sayısı arttı. Öte yandan ilk kez Yapı Fuarı’nda sergilenen; istenen şekil ve uzunlukta kullanılabilmesi sayesinde sınırsız mimari aydınlatmanın kapılarını açan yeni ürün Wiggle da büyük beğeni topladı.

Tüm bu gelişmelerin ışığında 2017’nin ilk yarısını değerlendiren LAMP 83 Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Batu Ceyişakar, ‘2017’nin ilk yarısında yaptığımız çalışmalar, attığımız yeni adımlar ve ortaya çıkan sonuçlardan memnunuz. Bu şekilde devam edersek, seneyi istediğimiz oranda bir büyüme kaydederek kapatacağız. Öte yandan ürün gamı ve müşterilerimize verdiğimiz hizmet alanlarında yeniliklerin peşinde koşmaya devam ediyoruz. Yılın ikinci yarısında çıkarmayı planladığımız yeni ürünlerin yanı sıra, aydınlatma çağrı merkezi ve elektronik ticaret platformu gibi yeni uygulamaları da; ikinci altı aylık dönemde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Şirketin büyümesi ve gelişmesine paralel olarak, kadromuzu da büyütüp istihdam yaratmayı da sürdürüyoruz. Özetle firmamızı daha da iyi yerlere taşıyabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.’ dedi.