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Kurumlar Vergisi’nde rekor indirim

Kurumlar Vergisi’nde rekor indirim geliyor. Özel sektörün önünde büyük engel olan yüzde 20 seviyesindeki Kurumlar Vergisi’ni Bakanlar Kurulu 5’e kadar düşürebilecek

Kurumlar Vergisi’nde rekor indirim

Kurumlar Vergisi’nde rekor indirim geliyor. Özel sektörün önünde büyük engel olan yüzde 20 seviyesindeki Kurumlar Vergisi’ni Bakanlar Kurulu 5’e kadar düşürebilecek

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:26
Kurumlar Vergisi’nde rekor indirim
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HÜKÜMET, güçlü büyüme için vergi ayağında da önemli hamlelere hazırlanıyor. İşletmeler, sermaye şirketleri ve iktisadi kuruluşların önünde büyük engel olan yüzde 20 seviyesindeki Kurumlar Vergisi'ni (KV) aşağı çekmek için harekete geçildi. Maliye, KDV sisteminde olduğu gibi Kurumlar Vergisi'nde de 35 ülke uygulamasını masaya yatırdı. Birçok ülke 2020'ye kadar KV'yi aşağı çekmeye hazırlanırken, Maliye de sektörel ve alan bazlı çalışma ile bu yükü hafifletmeye hazırlanıyor. Bakanlar Kurulu, Kurumlar Vergisi'ni dörtte üçe kadar indirebilecek. Bu durumda mevcutta yüzde 20 olan vergi oranı sektörel bazda 5'e kadar düşürülebilecek.
 
35 ÜLKE UYGULAMASINA İNCELEME
 
Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni Gelir Vergisi Kanunu kapsamında üretimin teknolojik seviyesine bağlı olmak üzere Kurumlar Vergisi indirimi yapmayı amaçladıklarını söyledi. Ağbal, indirim yapılacak sektörler ve oranlar üzerinde senaryo çalışmaları yapacaklarını açıklarken, 35 ülkede uygulamalar mercek altına alındı.
 
Maliye'nin hazırladığı yeni Gelir Vergisi Kanunu'yla küçük işletmelerin sermaye piyasalarında halkla arzını teşvik edecek vergi kolaylıkları getiriliyor. Sermaye artırımına giden, halka arz yapan küçük işletmeler indirimli Kurumlar Vergisi'nden yararlanacak. Vergi oranının dörtte üçe kadar indirme noktasında Bakanlar Kurulu'na yetki verilecek.
 
OECD ülkelerinde ortalama Kurumlar Vergisi oranı yüzde 25 seviyesinde. İngiltere, vergi oranını G-20 ülkeleri içinde en düşük seviyeye çekmek için çalışma yürütüyor. Ülke, üç yıllık geçiş sürecinde Kurumlar Vergisi'ni yüzde 19'dan 17'ye düşürmeyi planlarken, inovatif şirketler için vergi desteğine hazırlanıyor.
 
ABD Başkanı Donald Trump vergi reformu kapsamında yüzde 38.9 olan oranı 15'e düşürme kararı aldı. Türkiye de Kurumlar Vergisi'ni 2006'da yüzde 20'ye indirmişti.
İNDİRİM İÇİN SIRAYA GİRDİLER
 
Birçok ülke Kurumlar Vergisi yükünü hafifletmek için indirim oranı ve takvimini açıklamaya başladı. Fransa yüzde 34.4 olan Kurumlar Vergisi'ni üç yıl içinde yüzde 28'e, Belçika da yüzde 34'ten 20'ye düşürmeyi planlıyor.
 
Avustralya 2026 yılına kadar oranı yüzde 30'dan 25'e, Lüksemburg 2018'e kadar yüzde 27'den 26'ya, İsrail ise yüzde 24'ten 23'e indirmeyi öngörüyor.
 
EN DÜŞÜK VERGİ MACARİSTAN'DA
 
Maliye Bakanı Ağbal'ın incelenmesi talimatı verdiği 35 ülke içinde en düşük kurumlar vergisi yüzde 9 ile Macaristan'da alınıyor. Kurumlar Vergisi Almanya'da 32, Meksika ve Japonya'da 30, Portekiz'de 29.5, Yunanistan'da 29, Yeni Zelanda'da 28, İtalya'da 27.8, Lüksemburg'da 27.1, Kanada'da 26.7 oranında uygulanıyor.
 
Avusturya, Hollanda, İspanya, Şili'de yüzde 25 olan Kurumlar Vergisi, Norveç'te yüzde 24, Danimarka ve İsviçre'de yüzde 22 oranından alınıyor. Estonya, Finlandiya, İzlanda, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovenya, Letonya ve İrlanda'da ise yüzde 20 ve altında uygulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kurumlar VergisiBakanlar Kurulu
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