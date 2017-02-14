Kuroda yüzde 0 hedefini bir kez daha savundu

JAPONYA Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, BOJ'un sadece global uzun vadeli faiz oranları artıyor diye tahvil getiri oranı hedeflerini değiştirmeyeceğini söyledi.

Parlamentoda konuşan Kuroda, "Bizin para politikamız sadece Japon ekonomisini deflasyondan çıkarmak ve yüzde 2 enflasyon hedefimizi mümkün olan en erken tarihte başarmak hedefiyle yürütülüyor" dedi.

BOJ, Eylül ayında uygulamaya koyduğu yeni politika çerçevesi içinde kısa vadeli faiz oranlarını yüzde -0,10 seviyesinde, 10 yıl vadeli devlet tahvilinde getiri oranını yüzde 0 civarında tutuyor.