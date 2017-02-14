Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -6°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88578
ALTIN
144.620
DOLAR
3.6731
STERLIN
4.5957
EURO
3.8936
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
14 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
14 Şubat Günlük Burç Yorumu
14 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Şubat 2017 Alanya -...
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?

Küresel piyasalarda tahviller düştü

Küresel piyasalarda, küresel hisse senetlerindeki rallinin ivmesi azalırken tahviller değer kaybetti

Küresel piyasalarda tahviller düştü

Küresel piyasalarda, küresel hisse senetlerindeki rallinin ivmesi azalırken tahviller değer kaybetti

14 Şubat 2017 Salı 09:16
Küresel piyasalarda tahviller düştü
banner404

JAPONYA ve Hong Kong'da hisse senetleri, ABD'de hisse senedi göstergelerin yeniden rekor seviyelere ulaşmasının ardından, dalgalı bir seyir izledi ve bu durum, küresel hisse senetlerindeki rallinin zayıflamasına neden oldu. Tahviller, Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşması öncesi geri çekildi.

MSCI Asya Pasifik Endeksi  Pazartesi günü Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından fazla değişmedi. Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500) Pazartesi günü tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı ve MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi Mayıs 2015'te gördüğü rekor zirveye oldukça yaklaştı. Hong ve Şanghay'da hisse senetleri, Çin'de açıklanan üretici fiyatları verisinin ardından kayıp ve kazanç bölgeleri arasında dalgalandı. Avustralya doları, işletme koşullarının dokuz yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkmasının ardından değer kazandı.

ABD ekonomisinin Donald Trump'ın yönetimi altında iyileşeceğine ilişkin iyimserlik, yatırımcıların hisse senetlerine yönelik iştahın artmasına neden oldu. ABD'de tüketici enflasyonu beklentileri 19 ayın en yüksek seviyesine çıktı ve bu durum, Trump'ın halen belirsiz kalan ekonomi politikalarından şikayetçi olan Fed için oldukça iyi bir haber. Yellen Salı ve Çarşamba günğ Kongre'de konuşma yapacak. Çin'de üretici fiyatları 2011'den bu yana en hızlı artışını gerçekleştridi. Bu durum, dünyanın en büyük ihracatçısı Çin'in kazançlara dah da katkı vermeye hazırlanması ile birlikte, küresel reflasyon görünümünü daha da güçlendirdi.

Traderlar, Fed'in 15 Mart'taki toplantıda faiz artırımına gitme olasılığını yüzde 30 olarak görüyor. Bu olasılık yılın başında da bu seviyelerdeydi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda Salı günü konuşma yapacak.

Hisse Senetleri

*MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi Tokyo saati ile 11:36'da 441.22 seviyesinde yatay seyrediyordu ve bu seviye, Mayıs 2015'te 442.70 ile görülen tüm zamanların en yüksek seviyesinin oldukça yakınında. Endeks dört gündür yukarı yönde hareket ediyor.

*MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0.1'den az yükseldi ve Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı.

*Japonya'da Topix Endeksi yüzde 0.1 geriledi. Avustralya'da S&P/ASZ 200 Endeksi ve Yeni Zelanda'da S&P/NZX 50 Endeks en az yüzde 0.3 yükseldi. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.1 geriledi. Singapur'da Straits Times Endeksi yüzde 0.9 geriledi.

*Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yatay seyretti ve Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.1 düştü.

*S&P 500 Endeksi Pazartesi günü yüzde 0.5 yükselerek 2,328.25 puan ile rekor seviyeye yükseldi. Russell 2000 Endeksi ve Nasdaq da rekor seviyelerden kapandı. Apple Inc. hisseleri rekor kırdı.

Para Birimleri

*ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, geçen hafta yüzde 0.7 ve Pazartesi günü yüzde 0.2 yükseldikten sonra fazla değişmedi. Yen dolar karşısında, Pazartesi günü yüzde 0.5 düştükten sonra 113.74 seviyesinde yatay seyretti.

*Avustralya doları yüzde 0.4 güçlendi. İşe alma, satışlar ve karları içeren işletme koşulları endeksi Ocak ayında sıçrama yaptı. İş dünyası güveni yaklaşık üç yılın en iyi sonucunu verirken, istihdam göstergesi 2011'den bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

Tahviller

*Avustralya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizinin dün üç baz puan yükselmesinin ardından üç baz puan yükselerek yüzde 2.74'e çıktı. Hazine tahvillrinin faizi Salı günü bir baz puan yükselerek yüzde 2.44'e tırmandı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Küresel PiyasaHisse SenetleriMSCI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köylüye 55 bin lira ağaç desteği verilecek
Köylüye 55 bin lira ağaç desteği verilecek
BRICS, girişimlere odaklandı
BRICS, girişimlere odaklandı
3 katlı tünele ilk adım! Trafiğe meydan okuyacak
3 katlı tünele ilk adım! Trafiğe meydan okuyacak

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals