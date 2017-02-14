Küresel piyasalarda tahviller düştü

JAPONYA ve Hong Kong'da hisse senetleri, ABD'de hisse senedi göstergelerin yeniden rekor seviyelere ulaşmasının ardından, dalgalı bir seyir izledi ve bu durum, küresel hisse senetlerindeki rallinin zayıflamasına neden oldu. Tahviller, Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşması öncesi geri çekildi.

MSCI Asya Pasifik Endeksi Pazartesi günü Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından fazla değişmedi. Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500) Pazartesi günü tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı ve MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi Mayıs 2015'te gördüğü rekor zirveye oldukça yaklaştı. Hong ve Şanghay'da hisse senetleri, Çin'de açıklanan üretici fiyatları verisinin ardından kayıp ve kazanç bölgeleri arasında dalgalandı. Avustralya doları, işletme koşullarının dokuz yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkmasının ardından değer kazandı.

ABD ekonomisinin Donald Trump'ın yönetimi altında iyileşeceğine ilişkin iyimserlik, yatırımcıların hisse senetlerine yönelik iştahın artmasına neden oldu. ABD'de tüketici enflasyonu beklentileri 19 ayın en yüksek seviyesine çıktı ve bu durum, Trump'ın halen belirsiz kalan ekonomi politikalarından şikayetçi olan Fed için oldukça iyi bir haber. Yellen Salı ve Çarşamba günğ Kongre'de konuşma yapacak. Çin'de üretici fiyatları 2011'den bu yana en hızlı artışını gerçekleştridi. Bu durum, dünyanın en büyük ihracatçısı Çin'in kazançlara dah da katkı vermeye hazırlanması ile birlikte, küresel reflasyon görünümünü daha da güçlendirdi.

Traderlar, Fed'in 15 Mart'taki toplantıda faiz artırımına gitme olasılığını yüzde 30 olarak görüyor. Bu olasılık yılın başında da bu seviyelerdeydi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda Salı günü konuşma yapacak.

Hisse Senetleri

*MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi Tokyo saati ile 11:36'da 441.22 seviyesinde yatay seyrediyordu ve bu seviye, Mayıs 2015'te 442.70 ile görülen tüm zamanların en yüksek seviyesinin oldukça yakınında. Endeks dört gündür yukarı yönde hareket ediyor.

*MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0.1'den az yükseldi ve Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı.

*Japonya'da Topix Endeksi yüzde 0.1 geriledi. Avustralya'da S&P/ASZ 200 Endeksi ve Yeni Zelanda'da S&P/NZX 50 Endeks en az yüzde 0.3 yükseldi. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.1 geriledi. Singapur'da Straits Times Endeksi yüzde 0.9 geriledi.

*Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yatay seyretti ve Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.1 düştü.

*S&P 500 Endeksi Pazartesi günü yüzde 0.5 yükselerek 2,328.25 puan ile rekor seviyeye yükseldi. Russell 2000 Endeksi ve Nasdaq da rekor seviyelerden kapandı. Apple Inc. hisseleri rekor kırdı.

Para Birimleri

*ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, geçen hafta yüzde 0.7 ve Pazartesi günü yüzde 0.2 yükseldikten sonra fazla değişmedi. Yen dolar karşısında, Pazartesi günü yüzde 0.5 düştükten sonra 113.74 seviyesinde yatay seyretti.

*Avustralya doları yüzde 0.4 güçlendi. İşe alma, satışlar ve karları içeren işletme koşulları endeksi Ocak ayında sıçrama yaptı. İş dünyası güveni yaklaşık üç yılın en iyi sonucunu verirken, istihdam göstergesi 2011'den bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

Tahviller

*Avustralya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizinin dün üç baz puan yükselmesinin ardından üç baz puan yükselerek yüzde 2.74'e çıktı. Hazine tahvillrinin faizi Salı günü bir baz puan yükselerek yüzde 2.44'e tırmandı.