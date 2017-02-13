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Küresel piyasalar yeni haftada Yellen'a odaklandı

Küresel piyasalar, geçen hafta veri gündeminin zayıf olmasına karşın pozitif bir seyir izlerken, yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın 14 ve 15 Şubat'ta yapacağı konuşmaların yatırımcıların odak noktasında olacağı belirtiliyor

Küresel piyasalar yeni haftada Yellen'a odaklandı

Küresel piyasalar, geçen hafta veri gündeminin zayıf olmasına karşın pozitif bir seyir izlerken, yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın 14 ve 15 Şubat'ta yapacağı konuşmaların yatırımcıların odak noktasında olacağı belirtiliyor

13 Şubat 2017 Pazartesi 10:51
Küresel piyasalar yeni haftada Yellen'a odaklandı
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ABD'de cuma günü dolar endeksi ve pay piyasalarındaki yükseliş eğiliminin devam etmesi dikkati çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi düzenlemelerine ilişkin atacağı adımlar New York borsasında işlem gören şirket hisselerini pozitif etkilerken, buna bağlı olarak endeksler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,48, Samp;P 500 yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 yükseliş kaydetti. Dolar endeksi ise 101 sınırına kadar yükselmesinin ardından bugün Asya piyasalarında 100,9 seviyesinde dengelendi.
Fed'in finansal düzenlemelerden sorumlu en üst düzey yöneticisi Daniel Tarullo'nun, Trump'ın ilgili regülasyonları gevşetmeye yönelik başkanlık kararnamesi sonrasında istifa etmesi, Trump'ın bu konuda yapacağı açıklamaların da önemini artırdı.
TRUMP'IN AÇIKLAMALARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Analistler, Yellen'ın 14 ve 15 Şubat'ta Kongre'de yapacağı sunumların ve bu hafta belirgin şekilde hareketlenecek veri Gündeminin takip edileceğini, Trump'ın açıklamaları ve atacağı adımların ise piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Avrupa tarafında, cuma günü pozitif seyreden borsaların bu haftaki en önemli gündem maddesinin, açıklanacak büyüme ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları olacağı belirtiliyor. Cuma günü İngiltere'de açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentileri aşmasının ardından FTSE 100 endeksi yüzde 0,40, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.
Bugün Japonya'da açıklanan 4'üncü çeyrek büyüme verisinin yıllık yüzde 1 ile beklentilere yakın gelmesinin ardından Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,4 artışla tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 değer kazandı.
BİST 100 ENDEKSİ 87 BİN SEVİYESİNDE
Yurt içinde cuma günü etkisini artıran kar satışları ile BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kaybıyla tamamladı. Dolar/TL ise haftalık bazda düşüşünü ikinci haftaya taşıdı ve cuma günü 3,6930 seviyesinden kapandı.
Analistler, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi ve yarınki cari açık verisinin, yurt dışında ise hareketlenecek veri takviminin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 86.300 seviyesinin destek, 89.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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