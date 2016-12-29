Küresel piyasalar karıştı!

NOEL tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcıların etkisiyle küresel piyasalarda işlem hacimleri çok düşük seviyelere gerilerken, pay piyasalarında karışık bir görünüm izleniyor.
Uluslararası piyasalarda, üreticilerin petrol arzında sınırlama konusunda anlaşacağı ile ilgili iyimserliğin artmasıyla petrol fiyatları yükselişe geçerken, 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak Donald Trump'ın izleyeceği politikalara ilişkin belirsizliklerin etkisiyle güvenli liman olarak görülen altının ons fiyatı da değer kazandı.
Brent petrol dün yükselişini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyarak 56,5 doları görmesinin ardından bugün Asya piyasalarında 55 - 57 dolar bandında dalgalı bir seyir izliyor. Altının ons fiyatı ise bugün yüzde 0,5 artışla 1.150 dolar sınırında işlem görüyor.
Dün ABD'de pay piyasalarında zayıf işlem hacimli de olsa düşüş eğilimi dikkati çekti. Dow Jones endeksi yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,84 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti.
Avrupa tarafında pay piyasalarında yatay bant içinde dalgalı bir seyir izlenirken, euro/dolar paritesi dün yüzde 0,5 azalışla 1,04 sınırına gerilemesinin ardından bugün yükselişe geçti ve 1,0460 seviyesinde dengelendi.
Bugün Asya'da, değerlenen yenin negatif etkilediği Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1,4 değer kaybetti. Dolar/yen paritesi saat 09.00 itibarıyla 116,7 ile yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesine gerilerken, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi de yatay seyrediyor.
Yurt içinde, dün dolar kurundaki yükseliş eğilimine karşın Borsa İstanbul'da alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 yükselişle 77.548 puandan tamamlarken, dolar/TL 3,55'i görmesinin ardından 3,5360 seviyelerinde dengelendi.
Analistler, piyasalarda düşük işlem hacimli dalgalı seyrin yılın son iki işlem gününde de devam edebileceğini belirterek, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, ABD'de ise haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade etti.
Küresel piyasalar, yılın son iki işlem gününe girilirken düşük işlem hacmiyle karışık bir seyir izliyor
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