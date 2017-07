Kurbanlık fiyatları ile ilgili önemli açıklama

ETBİR Başkanı Yücesan: "Kurbanlık mal, hayvancının stokunda ayrı bekleyen bir üründür. Şu anda üreticinin elinde yeterli stok var" İzmir Kasaplar Odası Başkanı Yücelmiş: "Ben kurbanlıklarda fiyatların çok yüksek oluşacağını düşünmüyorum. Canlı hayvan kilogram fiyatının bu kurbanda 31-32 lira civarında oluşacağını tahmin ediyorum"

Yücesan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında yükselen toptan kırmızı et fiyatlarının, temmuzdan itibaren kilogramda 3 ila 5 lira civarında düştüğünü belirterek, düşüşün eylül ayına kadar sürmesini beklediklerini, bu yüzden yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatlarında önemli artış öngörmediklerini ifade etti. Fiyatların düşmesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın et ithalatında gümrük vergisini düşürmesinin ve tüketimin azalmasının etkili olduğuna işaret eden Yücesan, bakanlığın kararının ardından ithal edilen yaklaşık 10 bin tonluk donuk karkas etin sanayiciyle buluştuğunu bildirdi. Yücesan, kırmızı et fiyatlarının Kurban Bayramı'na kadar düşüşünü sürdüreceğini öngördüklerini aktararak, şunları kaydetti: "Kurban Bayramı'na kadar fiyatlar bu haliyle devam eder. Çünkü Et ve Süt Kurumu'nun aldığı tedbirler ve ithalat kararı var. Rutin şartlarda bu durum kurbana kadar sürer. En az 45 gün bu durağanlık sürer ve fiyatlarda bir yükseliş olmaz.Kurbanlık mal, hayvancının stoğunda ayrı bekleyen bir üründür. Şu anda üreticinin elinde yeterli stok var. Bakanlık da 'eğer herhangi bir eksiklik olursa bizim elimizde ithalat yetkimiz var, bu yetkiyi kullanırız' diyor. Bu yüzden kurbanlık fiyatları konusunda çok fazla sıkıntı olacağını sanmıyorum."

"CANLI HAYVAN KİLOGRAMI 31-32 LİRA CİVARINDA OLUŞUR"

İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş de büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarında ciddi bir yükseliş beklemediğini dile getirdi. Kurbanlıkların hayvancılık sektöründe özel bir yerinin bulunduğunu, normalde fiyatının kırmızı etten biraz daha yüksek olduğunu aktaran Yücelmiş, "Kurbanlık getiren besici, çok fazla zahmet çekiyor. Büyük şehirlere Ağrı ve Kars gibi üretim merkezlerinden hayvanlar getiriliyor.Taşıma, konaklama ve yer tahsis gibi maliyetleri var. Ancak bu yıl kurbanlıklarda fiyatların çok yüksek oluşacağını düşünmüyorum. Maliyet artışlarını da göz önüne alarak canlı hayvan kilogram fiyatının bu kurbanda 31-32 lira civarında oluşacağını tahmin ediyorum. Geçen sene bu 29-30 lira civarındaydı." değerlendirmesinde bulundu.