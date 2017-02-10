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'Kur savaşlarının yaklaştığına dair işaret yok'

IMF Dış İlişkiler Direktörü Gerry Rice, "Kur savaşlarının yaklaştığına dair işaret yok" dedi.

'Kur savaşlarının yaklaştığına dair işaret yok'

IMF Dış İlişkiler Direktörü Gerry Rice, "Kur savaşlarının yaklaştığına dair işaret yok" dedi.

10 Şubat 2017 Cuma 09:59
'Kur savaşlarının yaklaştığına dair işaret yok'
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IMF Dış İlişkiler Direktörü Gerry Rice, kur savaşlarının yaklaştığına dair somut bir kanıt görmediklerini, ancak G20 üyelerinin bu yıl yapacakları toplantıda serbest ve adil ticaret bağlılıklarını teyit ettiklerini görmek istediklerini söyledi. Rice düzenlediği basın toplantısında, "Kur savaşlarına doğru gitmekte olduğumuzu işaret etmemize yol açacak kesin politika kararlarına dair kanıt görmedim. Bir kur savaşından söz etmek için çor erken olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ımfGerry Rice
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