Kupa için haftada 500 milyon dolar harcıyorlar!

KATAR Maliye Bakanı Ali el-Emadi, yeni statların yanı sıra otoyollar, demiryolu bağlantıları ve hastaneler için yaptıkları harcamaların dört yıl daha bu seviyede sürmesini beklediklerini söyledi.

TOPLAM HARCAMA 200 MİLYAR DOLAR

Doğal gaz zengini emirlikte kupa için 200 milyar dolardan fazla paranın harcanacağı tahmin ediliyor. Ancak El-Emadi, 2022'nin, tarihin en maliyetli kupası olmayacağını savundu. BBC Türkçe'de yer alan habere göre 2014 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Brezilya, 11 milyar dolarlık bir maliyet açıklamıştı. Rusya da 2018 Dünya Kupası'nı bütçesini 321 milyon dolar artırarak 10.7 milyar dolara çıkarmıştı. Brezilya, statları yetiştirmekte zorlanmıştı.

YÜZBİNLERCE GÖÇMEN İŞÇİ

El-Emadi, Doha'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ihalelerin yüzde 90'ının tamamlandığını ve bu projelerin üçte ikisinin iki yıl içinde teslim edileceğini söyledi.

Tesisleri zamanından önce tamamlayacaklarını belirten Maliye Bakanı, "İnsanlar kupa için ülkemize gelmeye başlarken biz hâlâ tesisleri boyuyor olmak istemiyoruz" dedi.

İnşaat projeleri için çoğunluğu Güney Asya'dan yüz binlerce işçi gertirildi. İnsan hakları grupları bu işçilerin çok kötü koşullarda çalıştırıldığını söylüyor.

Katar geçen yılki bütçe açığının 12.8 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. 2017 için ise 7.8 milyar dolarlık bir açık öngörülüyor.