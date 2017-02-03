banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.915
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6153
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu
4 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Şubat 2017 Alanya -...
16 Ocak 2017 Pazartesi Yeni Alanya E Gazetesi
Yeni Alanya E - Gazete

Kritik veriler sonrası dolar sert düştü!

ABD verileri sonrası dolar/TL sert düştü. Kur şu dakikalarda 3.69 seviyesinden işlem görüyor

Kritik veriler sonrası dolar sert düştü!

ABD verileri sonrası dolar/TL sert düştü. Kur şu dakikalarda 3.69 seviyesinden işlem görüyor

03 Şubat 2017 Cuma 17:30
Kritik veriler sonrası dolar sert düştü!
banner404

TÜRKİYE'DE ocak ayı enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon yıllık %9.22, aylık %2.46 ile beklentilerin üzerinde arttı. Tahminlerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verisinin ardından kur ilk etapta 3.74'ten 3.75'li seviyelere çıktı.Piyasaların dikkatle takip ettiği diğer veri olan ABD tarım dışı istihdam, ocakta 227 binle beklentinin üzerinde arttı. ABD verileri sonrası dolar/TL geriledi. Kur şu dakikalarda 3.69 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL şu dakikalarda 3.97'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.7300 lira, euronun satış fiyatı ise 4.0370 lira olmuştu. Analistler, bugün yurt içinde ocak ayı enflasyon, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların odak noktasında olacağını belirterek,  teknik açıdan dolar/TL'de 3.7170 seviyesinin destek, 3.7650 seviyesinin ise direnç konumunda izleneceğini belirtti.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DolarABDEnflasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu kentte LPG 2,83 lira
Bu kentte LPG 2,83 lira
AEDAŞ'dan 986 milyon TL'lik hedef
AEDAŞ'dan 986 milyon TL'lik hedef
Türkiye’nin ilk tropik meyve sevinci
Türkiye’nin ilk tropik meyve sevinci

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals