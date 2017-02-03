Kritik veriler sonrası dolar sert düştü!

TÜRKİYE'DE ocak ayı enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon yıllık %9.22, aylık %2.46 ile beklentilerin üzerinde arttı. Tahminlerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verisinin ardından kur ilk etapta 3.74'ten 3.75'li seviyelere çıktı.Piyasaların dikkatle takip ettiği diğer veri olan ABD tarım dışı istihdam, ocakta 227 binle beklentinin üzerinde arttı. ABD verileri sonrası dolar/TL geriledi. Kur şu dakikalarda 3.69 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL şu dakikalarda 3.97'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.7300 lira, euronun satış fiyatı ise 4.0370 lira olmuştu. Analistler, bugün yurt içinde ocak ayı enflasyon, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3.7170 seviyesinin destek, 3.7650 seviyesinin ise direnç konumunda izleneceğini belirtti.