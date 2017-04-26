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Kredi desteğinde banka oyunu bozuldu

Bankaların KOBİ teşviklerinden 800 milyon TL’lik haksız kazanç sağladığını ortaya çıkaran haberler sonrası BDDK devreye girdi. Kesintiler, KOBİ’lerin hesaplarına geri ödenmeye başladı

Kredi desteğinde banka oyunu bozuldu

Bankaların KOBİ teşviklerinden 800 milyon TL’lik haksız kazanç sağladığını ortaya çıkaran haberler sonrası BDDK devreye girdi. Kesintiler, KOBİ’lerin hesaplarına geri ödenmeye başladı

26 Nisan 2017 Çarşamba 09:46
Kredi desteğinde banka oyunu bozuldu
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KOSGEB'İN KOBİ'lere yönelik sıfır faizli kredi desteğindeki banka oyunu bozuldu. Önceki gün duyurulan skandalın ardından özel bankalar milyonlarca lirayı bulan haksız kesintileri KOBİ'lere geri ödemeye başladı. Birçok zorluğu aşıp 20 bin TL kredisine onay alan KOBİ'lerden bankaların 2.000 TL ile 6.000 TL arasında değişen oranlarda zorunlu hayat sigortası kestiği ortaya çıkmıştı. Bazı bankaların özel hayat sigortaları için poliçe dahi düzenlemediği, 314 bin KOBİ'den toplam 800 milyon lirayı bulan kesinti yapıldığı anlaşılmıştı. Konuyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) inceleme başlattığını duyurması da etkili oldu. Kurumun inceleme sonucunu dahi beklemeyen bankalar, kestikleri meblağları sabahın erken saatlerinde müşterilerinin hesabına geçti.

ÖZÜR MAİLİ ATTI

3 bin 800'den fazla KOBİ'den haksız şekilde 2 bin ila 5 bin TL arasında değişen meblağlarda kesinti yaptığı ortaya çıkan özel bir banka ise müşterilerine özür maili gönderdi. Uygulamada bireysel hataların yaşandığını ifade eden banka, benzer şikâyetleri değerlendirmek için özel bir birim de kurduklarını ifade etti. Diğer özel bankalarda da benzer ödemelerin başladığı öğrenildi.

ŞİRKETLERE GERİ ÖDEMELER BAŞLADI

Haberlere konu olan Ankara Eryaman'daki esnaflar ödemelerini geri aldı. İlçede yeni bir franchise yatırımı gerçekleştiren Şef Gıda'nın sahibi Servet Alkan "Çıkan haberin ve BDDK'nın duyurusunun ardından banka kesilen meblağı hesabımıza geri yatırdı. Bir haksızlık giderilmiş oldu. Konu ile ilgili yapılan incelemenin sürdüğünü de öğrendik" dedi. Kendisinden 20 bin liralık kredi için 2 bin 450 TL kesinti yapılan Konyalı esnaf Ahmet Uysal'ın geri ödemesi de dün gerçekleşti


Kaynak: Sabah
 

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Anahtar Kelimeler:
KrediDestekBanka
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