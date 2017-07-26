Kredi çekecekler sakın acele etmeyin faizler düşecek!

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, mevduat faizlerindeki gerilemenin kredi faizlerine olumlu yansıyacağını belirterek, "Türk Lirası kredi büyümesindeki ve Kredi Garanti Fonu kredilerindeki büyümede son haftalarda gördüğümüz kadarıyla biraz gerileme, yavaşlama başladı. Bunların da kredi faizlerine olumlu yansıyacağını söyleyebilirim" dedi.



Mehmet Ali Akben, Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu'nun piyasalarla buluşması dolayısıyla Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Mehmet Ali Akben, "Mevduat faizi yarışı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, bu konularda geçen günlerde bankalarla çeşitli toplantılar yaptıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:



"Faizin yüksekliği yatırımcı açısından da, kredi faizlerine yansıması açısından da bir olumsuzluk arz ediyor. Piyasanın da kendi düzeni var. Yüksek faiz, yatırımcılar açısından her zaman olumlu bir şey değil. Bankalarımızın ellerinin rahatlaması için birtakım düzenlemeler yaptık. Bankalarımız da bu konu üzerinde son derece hassas davranıyor. Bunun zamanla gerilemeye başlayacağını hep beraber göreceğiz."

BDDK Başkanı Akben, kredi faizlerine ilişkin bir soruya, "Mevduat faizlerindeki gerileme kredi faizlerine olumlu yansıyacak. Aynı zamanda Türk lirası kredi büyümesindeki ve KGF kredilerindeki büyümede son haftalarda gördüğümüz kadarıyla biraz gerileme, yavaşlama başladı. Bunların da kredi faizlerine olumlu yansıyacağını söyleyebilirim" karşılığını verdi.



İstanbul Finans Merkezi Projesi çerçevesinde ürün çeşitliliğinin önemli olduğunu vurgulayan Akben, "Biz yurt dışından kaynak çeken bir ülkeyiz. Tasarruf açığımız var. Yurt dışından sendikasyon, tahvil ve benzeri kaynaklarla sağlıyoruz. Son derece olumlu görüyoruz. Bilhassa faizsiz portföy tarafında Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin buna daha cazip bulduğunu düşünüyoruz. Onlar açısından da bu önemli. Türkiye'deki yatırımcılar açısından da, faize duyarlı kesim açısından da önemli. Bunların artmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.