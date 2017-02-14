Köylüye 55 bin lira ağaç desteği verilecek

HÜKÜMET, orman alanını artırmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve bozulan orman ekosistemini yeniden oluşturmak amacıyla yeni bir hibe yöntemi geliştirdi. Bu kapsamda 5 bin orman köyünün yararlanabileceği sistemle köylülere yüzde 65'lere varan hibe destekleri verilecek. Eski uygulamada orman köylüsünün 3 hektarlık bir alanda özel ağaçlandırma maliyeti yaklaşık 40 bin lira düzeyinde hesaplanırken, yeni uygulamayla bu rakam 55 bin liraya kadar çıkabilecek ve destekler hibe olarak verilecek.

FİDANLAR ÜCRETSİZ

Hibe tahsis edilen özel orman fidanlıklarında üretilecek fidanların en az yüzde 50'sinin orman ağaç ve ağaççığı fidanı, en çok yüzde 50'sinin odun dışı orman ürünü veren türler ve süs bitkisi olması zorunlu olacak. Sabah'ın haberine göre, onaylı uygulama projesinde belirtilen sayıda orman ağacı ve ağaççığı fidanı ücretsiz verilebilecek. Yapılan özel ağaçlandırmanın altında alt türler için hibe tahsisi yapılmayacak.

ZEYTİNE DESTEK

Buna göre fidanda ceviz, kestane, antepfıstığı, badem, harnup, alıç, defne, mahlep, zeytin, kuşburnu gibi odun dışı orman ürünlerinden faydalanılan türler ile kavak, kızılağaç, okaliptüs ve benzeri hızlı gelişen orman ağacı ve ağaççığında hibe 3 yıllık bakım ve proje yapım bedeli toplamının yüzde 25'i kadar olabilecek. Orman köyü nüfusuna kayıtlı ve o köyde ikamet eden köylülerin odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında verilecek hibe tutarı ise 3 yıllık bakım ve proje yapım bedeli tutarları toplamının yüzde 65'i kadar olabilecek.

DESTEK BÜTÇESİ 18 MİLYONA YÜKSELTİLDİ

Destek sağlanan iş kalemleri arasına yenileri de eklendi. Damlama sulama ve işçilik desteği de kapsama girdi. Köylü önceden 3 hektar alanın ağaçlandırma maliyetine yaklaşık 40 bin lira destek alabilirken, yatırım destek kalemlerine yenilerinin de eklenmesiyle 55 bin liraya kadar hibe kullanabilmeye başladı. Özel ağaçlandırma kapsamında verilen desteklerde önden ödeme sistemi ise bulunmuyor. Bütün hibe ve destekler iş yapıldıktan sonra veriliyor. 2015 ve 2016'da özel ağaçlandırma ve imar ihya çalışmalarına yönelik hibe ve kredi için ayrılan destek bütçesi yaklaşık 16 milyon lira iken, bu rakam 2017'de 18 milyona yükseltildi.