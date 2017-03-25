Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya -...
Tırnak mantarını dert etmeyin
Tırnak mantarını dert etmeyin

KOSGEB kredisinde sıkıntısı olan varsa bizzat beni arasın

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB kredilerinde sıkıntı olmadığını belirterek “Sıkıntısı olan varsa bizzat beni arasın

KOSGEB kredisinde sıkıntısı olan varsa bizzat beni arasın

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB kredilerinde sıkıntı olmadığını belirterek “Sıkıntısı olan varsa bizzat beni arasın

25 Mart 2017 Cumartesi 22:29
KOSGEB kredisinde sıkıntısı olan varsa bizzat beni arasın
banner404

KİMİN sıkıntısı varsa KOSGEB iş müdürlerimiz talimatlandırıldı, problemlerini çözecekler” dedi. İzmir’in Urla ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları ile biraraya gelen Özlü “460 bin 167 KOBİ’den 199 bin 745’i bize müracaat etti, işlem başlattı. Bunlardan 45 bin 620’si kredisini aldı, parası cebinde. İşlemi biten ancak bankadan parasını çekmeyen, yani kredi kullanmak hakkını elde ettiği halde parası halen bankada olan 79 bin 759 işletme var. Dün akşam 17.00 itibarıyla parası hazır ama çekmemiş olanlarla parasını çekmiş olanları topladığımız zaman 125 bin 379 işletmemiz var” diye konuştu. Faruk Özlü, konuşmasının ardından Urla esnafını ziyaret etti. Urla’da kadın üreticiler için kurulan pazarı gezen Özlü, pazarda tezgah açan kadınlarla sohbet etti.    

banner355
Anahtar Kelimeler:
KOSGEBBilimSanayi Ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖzlüKOSGEB KredileriİzmirUrla İlçesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SGK’dan hastalara büyük kolaylık
SGK’dan hastalara büyük kolaylık
1 Nisan'dan itibaren hepsi değişecek!
1 Nisan'dan itibaren hepsi değişecek!
Bakan tarih verdi! Kıdem tazminatı ile ilgili...
Bakan tarih verdi! Kıdem tazminatı ile ilgili...

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals