KOSGEB kredisinde sıkıntısı olan varsa bizzat beni arasın

KİMİN sıkıntısı varsa KOSGEB iş müdürlerimiz talimatlandırıldı, problemlerini çözecekler” dedi. İzmir’in Urla ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları ile biraraya gelen Özlü “460 bin 167 KOBİ’den 199 bin 745’i bize müracaat etti, işlem başlattı. Bunlardan 45 bin 620’si kredisini aldı, parası cebinde. İşlemi biten ancak bankadan parasını çekmeyen, yani kredi kullanmak hakkını elde ettiği halde parası halen bankada olan 79 bin 759 işletme var. Dün akşam 17.00 itibarıyla parası hazır ama çekmemiş olanlarla parasını çekmiş olanları topladığımız zaman 125 bin 379 işletmemiz var” diye konuştu. Faruk Özlü, konuşmasının ardından Urla esnafını ziyaret etti. Urla’da kadın üreticiler için kurulan pazarı gezen Özlü, pazarda tezgah açan kadınlarla sohbet etti.