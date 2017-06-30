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KOSGEB kredisi çekemeyenler için yeni umut!

KOSGEB’in sıfır faizli kredisini almaya hak kazanan firma sayısı 460 bin olurken, kredi kullanabilen firma sayısı 267 binde kaldı. Bunun üzerine harekete geçen TESK, bankalarla bir araya geldi ve kredi kullanım koşullarının esnetilmesi için çalışma başlattı

KOSGEB kredisi çekemeyenler için yeni umut!

KOSGEB’in sıfır faizli kredisini almaya hak kazanan firma sayısı 460 bin olurken, kredi kullanabilen firma sayısı 267 binde kaldı. Bunun üzerine harekete geçen TESK, bankalarla bir araya geldi ve kredi kullanım koşullarının esnetilmesi için çalışma başlattı

30 Haziran 2017 Cuma 08:11
KOSGEB kredisi çekemeyenler için yeni umut!
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KOSGEB’İN sıfır faizli ve 50 bin liraya kadar olan desteklerinden yararlanmak isteyen ancak bankaların çeşitli talepleriyle birlikte bundan yararlanamayan esnafın şikayetlerinin giderek artması üzerine bu alanda yeni formül arayışları başladı. Başvuruları 10 Şubat’ta başlayan destek için 771 bin esnaftan talep geldi. Yapılan inceleme sonucunda 460 binin üzerinde firma desteklerden yararlanmaya hak kazanırken, bunlardan 267 bin tanesine kredi kullandırılabilmişti.

'BANKALARLA DAHA YAKIN ÇALIŞACAĞIZ'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, KOSGEB’in sıfır faizli kredilerine erişimde sıkıntı yaşandığını, KOSGEB’in onayladığı kredilerin neredeyse yarısının Bankalardan çekilemediğini vurgulayarak, bu konuda çözüm için adım attıklarını ve Bankalar Birliği ile görüştüklerini açıkladı.Soruları yanıtlayan Bendevi Palandöken, “Bankaların bu konuda biraz daha esnek olması gerektiğini ilettik. Bankalar Birliği ile samimi bir görüşme oldu, daha yakın çalışacağız” bilgisini verdi. Palandöken, özellikle kredi kullanımı vergi ve SGK borcu nedeniyle bloke edilenlerle ilgili olarak, yapılandırmadan yararlananlar yönünde bir esneklik sağlanması için çalıştıklarını açıkladı.

'KAMU BANKALARI DA ENGEL ÇIKARIYOR'

Bankaların, “hak ettiği halde kredi kullanamayan esnaflarla” ilgili kendilerinden bilgi talep ettiğini belirten Bendevi Palandöken, bu şekilde kendilerine ulaşan bilgileri verdiklerini, esnafların da bankalar ile yeniden görüşmeye geçtiklerini kaydetti. “Bankalar ile daha samimi bir iletişim içindeyiz” diyen Bendevi Palandöken, risk gruplamasına yönelik banka kayıtlarıyla ilgili de şikayetlerini tekrar ettiklerini kaydetti. Palandöken, “Özel bankalar bu konuda biraz katı ancak kamu bankaları da aynı engelleri çıkarıyor. Risk ve sicil ile ilgili bilgiler konusunda geçmiş kayıtlar duruyor. Bunun çözülmesi gerekli” diye konuştu.

KOSGEB DE KREDİ KULLANILMASINDAN YANA

Esnafların kamuya olan borçlarının mahsup edilmesi uygulamasının bir diğer önemli engel olduğunu belirten Bendevi Palandöken, bunun aşılması için de bakanlıklar düzeyinde girişimlerde bulunduklarını, ilave bir düzenlemenin gerçekleşebileceğini vurguladı. “Yeterli başvuru var, para da var.. Aslında iyi bir noktadayız, krediler kanalıyla bu kaynağın piyasaya çıkmasını istiyoruz. KOSGEB de bunun için çalışıyor” diyen Bendevi Palandöken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da iç ticaretin gelişmesi için bu yöndeki çabalara destek verdiğini kaydetti.

771 BİN BAŞVURUYA 267 BİN KREDİ

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, KOSGEB’e yapılan sıfır faizli krediye 771 bin başvurunun yapıldığını, 460 bin 167 dosyanın onaylandığını ancak bunlardan sadece 267 bininin bankalardan krediyi kullanabildiğini vurguladı. Palandöken, “Esnaf ve sanatkarlarımız krediyi almak için bankalara gittiklerinde ise sudan bahanelerle kapıdan geri çevriliyor. Bankalar esnaflara vergi ya da SGK borcu olduğunu söyleyerek krediyi işleme koysalar dahi ödemeyi yapmayıp krediyi bloke ediyor. Piyasaları canlandırmak amacıyla sunulan kredi imkanı heba edilmektedir. Sıcak paraya ihtiyaç duyulan böylesi bir dönemde para bankaların kasasında kalarak piyasaya girememektedir. Tabii bu da ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir” dedi.Bendevi Palandöken, kredisi SGK ve vergi borcu nedeniyle bloke edilenler için, yapılandırma kapsamına giren işletmelerin kredisinin serbest bırakılmasını talep ettiklerini hatırlattı.

KOSGEB'İN CEBİNDEN 3 MİLYAR LİRA ÇIKACAK

KOSGEB’in sıfır faizli kredisinden yararlanarak 50 bin liralık kredi kullanan bir esnaf için KOSGEB 11 bin 490 TL faizi bankaya ödeyecek. Başvurusu kabul edilen 267 bin esnaf için KOSGEB yaklaşık 3 milyar lira faiz ödemesi yapacak. Bankalarla yapılan anlaşma uyarınca faiz ödemeleri 2017, 2018 ve 2019 olmak üzere 3 yıla yayılacak. 267 bin işletmenin tamamının 50 bin liralık destekten yararlanması halinde, toplam kredi miktarı ise 13 milyar lira civarında hesaplanıyor.

 

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KOSGEBKredi çekemeyen
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