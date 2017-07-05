KOSGEB kredilerinde vurgun çarkı

KOBİ'lere verdiği kredilerle gündeme gelen ve elinde bir milyona yakın şirketin kayıtları yer alan KOSGEB'teki verilerin çalındığı ve ağırlıklı olarak Sürat Kargo ile PTT şubeleri kullanılarak vurgun yapıldığı ortaya çıktı. KOBİ'lerin ihbarıyla anlaşılan dolandırıcılık hikâyesi ise bu kadarı pes dedirtecek cinsten.



TÜM KAYITLAR ELLERİNDE

Vurgunu yapan dolandırıcılık çetesinin elinde KOSGEB'e başvuru yapan şirketlere ilişkin A'dan Z'ye tüm kayıtlar yer alıyor. Emniyet kayıtlarına göre Panorama Mobil Kargo A.Ş. adını taşıyan ve merkezi İSTOÇ'da görünen şirket 0212 985 01 69 başta olmak üzere çok sayıda sabit telefon numarası kullanıyor. Buradan kendisini KOSGEB bilgi hattı danışmanı olarak tanıtan dolandırıcılar, şirketlerin güvenini kazanmak için ellerindeki verilerle hareket ediyor. Örneğin şirkette KOSGEB'e başvuru dosyasını hazırlayan kişi aranıyor.



Genellikle muhasebe müdürü olan bu kişiye cepten ulaşan şahıslar, "KOSGEB'e yaptığınız 50 bin TL'lik başvuru kabul edilmemiş gözüküyor. Hükümetimiz bütün KOBİ'lere bu desteği verme kararı aldı. 250 bin TL kredi hakkınız var. Bunun 85 lirası hibe geri kalanı faizsiz 9 yıl ödemeli olacak" diye bilgilendirme yapıyor.

BOŞ KARGOYA PARA İSTENİYOR

Şirkete ait bütün verileri sayan ve KOSGEB başvuru tarihlerini dahi bilen dolandırıcılık çetesi güven sağladıktan sonra vurgun planını devreye alıyor. Şirkete bir onay kodu gönderileceği ve bununla Halkbank'a giderek tahsilat yapabileceği anlatılıyor. Tüm operasyonlarda ağırlıklı olarak PTT ve Sürat Kargo şubeleri kullanılıyor. Konuyu Emniyet'e bildiren bir şirket sahibi çetenin vurgunun detaylarını şöyle anlattı: "Sürat Kargo çalışanları bizi arayarak 'kredi evraklarınız geldi' dedi. Kapıya kadar getirilen kargonun bedeli 752 ila 1500 TL arasında. Bize, 'Bankaların masraf bedelini ödeyin, kredinizi alın' mesajı verildi. Tezgâhın içinde kargo çalışanları önemli rol oynuyor. Şüpheye düşerseniz 'Biz bu şirketle 1 yıldır çalışıyoruz. Bir şikâyet olmadı' diyerek güven telkin ediyorlar. Kargonun parasını ödüyorsunuz. Zarftan onay kodu yerine boş dokümanlar çıkıyor. Orada dolandırıcılık çetesinin eline düştüğünüzü anlıyorsunuz. Ama iş işten geçiyor. Birçok KOBİ aynı oyuna geldi."



ADIM ADIM VURGUN

1- KOSGEB'in veri tabanından bilgileri alınan KOBİ'ler arasında krediye başvurup alamayanlar belirleniyor.

2- Krediyi alamayan KOBİ'ye telefonla ulaşılıp, "Devlet mağdur KOBİ'ler için yeni bir kampanya başlattı" mesajı ile vurguna kılıf hazırlanıyor.

3- "85 bin TL'si hibe olmak üzere, 250 bin TL tutarında faizsiz 9 yıl ödemeli krediniz hazır" denilerek cazibe yaratılıyor.

4- Oltaya takılan KOBİ'ye kendilerine bir onay kodu gönderileceği ve bununla Halkbank'a giderek krediyi alabilecekleri söyleniyor.

5- Onay kodu için Sürat Kargo şubesi çalışanları firmayı arayarak "kredi evraklarınız ve onay kodunuz geldi" diyor.

6- Kapıya gönderilen kargodan 752-1.500 TL arasında bedel isteniyor.

7- Firma kargoyu almayı redderse, "Söz verdiğiniz halde krediyi almayarak kurumları zarara uğrattığınız gerekçesiyle hakkınızda yasal takibat yapılacaktır" tehdidi ile şirket ödeme yapmaya zorlanıyor. ,

8- Şirket kargo paketinden kendi bilgileri ve işe yaramayan dokümanların çıktığını görünce dolandırıldığını anlıyor.



ÖDEMEZSEN TEHDİT EDİYORLAR

Konuyu emniyete ve savcılığa bildiren Mağdur K.O, "Günde yüzlerce kişi aynı yöntemle dolandırılıyor " dedi. Kendisinin kargoyu almayı reddetmesi üzerine tehditlerin başladığını anlatan işadamı yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kargoyu almayı reddettikten sonra bana 'çıkan krediyi almadığınız için yasal takip başlatıldı. Hakkınızda devleti zarara uğratmaktan tahkikat yapılacak' tehdidinde bulunuldu."



GÜNDE 1.000 KİŞİYİ DOLANDIRIYOR

Emniyet kayıtlarına göre önce Tekirdağ'da sonra da İstanbul İSTOÇ'ta faaliyet gösterdiği belirlenen Panorama Mobil Kargo adlı şirket, her gün ortalama binden fazla gönderi yapıyor. Yapılan tespitlere göre sadece kredi dolandırıcılığı değil, sahte ürünler ve kampanya sahtekârlıkları da şirketin faaliyet alanları arasında bulunuyor.