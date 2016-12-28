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KOSGEB desteklerinde değişiklik

İşletmeler, girişimciler, meslek kuruluşları ve işletici kuruluşların, aynı anda en fazla 3 KOSGEB destek programından yararlanabilmesine yönelik düzenleme yürürlükten kaldırıldı

KOSGEB desteklerinde değişiklik
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KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Buna göre, KOSGEB veri tabanında yer almak için KOSGEB’in "www.kosgeb.gov.tr" internet adresinden başvuru yapılabilecek. 
Destek programlarındaki ödeme süreci ve koşulları ilgili destek programı ve uygulama esaslarında belirlenecek. 
Destek programları, program ve/veya işletme esaslı olarak izlenecek, programların ülke ekonomisi ve işletmelere etkileri ve sonuçları değerlendirilecek. İzleme ve değerlendirmeler, Başkanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda yapılacak. 
Tüm bildirimler ve başvurular yazılı yapılabileceği gibi elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek. 
Değişiklikle, işletmeler, girişimciler, meslek kuruluşları ve işletici kuruluşların, aynı anda en fazla 3 destek programından yararlanabilmesine yönelik düzenleme de yürürlükten kaldırıldı. 
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Etiketler; #KOSGEB #İşletme #girişim
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