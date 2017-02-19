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KOSGEB'de son gün

Daha önce başvuru yapanların dikkate alınacağı KOSGEB kredisi için veri tabanına kayıtlı olma şartı bulunmuyor

KOSGEB'de son gün

Daha önce başvuru yapanların dikkate alınacağı KOSGEB kredisi için veri tabanına kayıtlı olma şartı bulunmuyor

19 Şubat 2017 Pazar 22:36
KOSGEB'de son gün
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ALANYA esnafını da yakından ilgilendiren 2017 Yılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) sıfır faizli kredi desteği başvuruları 20 Şubat'ta (bugün) sona erecek. 2016 Aralık ayında yapılan sıfır faizli kredi desteği sırasında sifirfaiz.kosgeb.gov.tr adresine giriş yaptıranların tekrar başvuru yapmasına ise gerek olmayacak. Bu başvurular değerlendirmede dikkate alınacak. http//sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr adresinden yazılım sistemine vergi numarası (gerçek kişi statüsündeki işletmeler için TC kimlik numarası) ve işe başlama tarihi (vergi levhasında yer alan) ile işe giriş yaparak başvuru için gerekli bilgiler doldurulacak. Başvuru sürecindeki bildirimlerin etkin olarak yapılabilmesi için işletme yetkisine ait SMS veya elektronik posta bilgilerinin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Bu aşamada KOSGEB veri tabanına kayıt mecburiyeti bulunmuyor. KOBİ beyannamesinin bu aşamada verilmesine gerek yok. sifirfaiz.kosgeb.gov.tr adresine 2016 aralık ayında yapılan uygulamada giriş yapmamış ya da yapamamış olanlar sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr adresinden başvuru yapacak. sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr başvuruları 20 Şubat'ta sona erecek. 27 Şubat tarihinden itibaren değerlendirme yapılacak, uygun görülenlere mesaj iletilecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
KOSGEBKredisiSON GÜN
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