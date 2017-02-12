'Korsanlara dikkat edin'

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşık 57 dalda iş yapan esnaf ve sanatkârın yılın ilk özel günü olan 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevdiklerini unutmayan vatandaşları beklediklerini söyledi. TESK Genel Başkanı Palandöken, "Son iki yıldır 14 Şubat Haftası'nda 8,3 milyar TL'den fazla ödeme gerçekleşmiş durumda. Bu da ekonominin Sevgililer Günü'nün kutlandığı hafta canlandığına işaret ediyor. Sevdiklerini mutlu etmek için harcama yapan vatandaşımız piyasayı hareketlendiriyor” dedi.

'ESNAF UMUTLA BEKLİYOR'

Palandöken, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü'ne ilişkin bir açıklamada bulundu. Yeni yılın gelmesini umut olarak gören esnaf ve sanatkârların satışlarının kış günlerinin ağır geçmesi ve yaşanan olumsuz olaylardan etkilendiğinin altını çizen Palandöken, “Olumsuzlukların üst üste geldiği bir yılın ardından, yeni yıla umut ile başlayan esnafımızın umudu yılın ilk özel gününden. Barış ve sevgiye olan ihtiyaçtan dolayı vatandaşımızın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerini mutlu etmek ve unutmadıklarını göstermek için alışveriş yapacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.

'ESNAF SATIŞIN ARTMASINI BEKLİYOR'

Yaklaşık 57 dalda iş yapan esnaf ve sanatkârın yılın ilk özel günü olan 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevdiklerini unutmayan vatandaşları beklediğine vurgu yapan Palandöken, “Her sene Sevgililer Günü'nde vitrinlerini süsleyen, küçükte olsa mutluluklar yaratmaya çaba harcayan çiçekçisinden kuyumcusuna, pastacısından konfeksiyoncusuna, terzisinden restoranına, taksicisinden hediyelik eşya satanına kadar birçok esnafımız satışlarının da artmasını bekliyor” mesajını verdi.

ALIŞVERİŞ 9 MİLYAR TL'YE YAKLAŞIYOR

Sevgililer Günü’nde artan harcamalara dikkati çeken Palandöken, “Her yıl 14 Şubat'ı kapsayan Sevgililer Günü'nün kutlandığı haftada yapılan alışverişler 9 milyar TL'ye yaklaşıyor. Son iki yıldır 14 Şubat'ta 8,3 milyar TL'den fazla ödeme gerçekleşmiş durumda. Bu da ekonominin Sevgililer Günü'nde canlandığına işaret ediyor. Sevdiklerini mutlu etmek için harcama yapan vatandaşımız piyasayı hareketlendiriyor” ifadelerine yer verdi.

'20 MİLYON GÜL SATILIYOR'

Sevgililer Günü’nde artan satışlardan bahsederken, vatandaşı uyaran Palandöken, “Türkiye’de Sevgililer Günü’nde 18-20 milyon arası kırmızı gül satılıyor ve gül satışı 10 katına çıkıyor. Tüm Sevgililer Günü’ne yönelik sektörde çiçek satışı benzeri yansımaların görüldüğü bir artış söz konusu. Artan bu satışların yanı sıra, vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli bir konu haksız rekabet yapan korsan satıcılar. Merdiven altı üretim yapan, taklit, korsan ve çalıntı ürünler ile kazanç sağlayan insanların oyununa gelmemek için dikkatli olmalılar” dedi.