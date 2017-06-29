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Konut satışları arttı

TÜİK verilerine göre Mayıs ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında artarak 116.558’e yükseldi. İlk defa satılan konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 azalarak 52.976 oldu

Konut satışları arttı

TÜİK verilerine göre Mayıs ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında artarak 116.558’e yükseldi. İlk defa satılan konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 azalarak 52.976 oldu

29 Haziran 2017 Perşembe 20:55
Konut satışları arttı
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Mazlume GÖKTAŞ
ALANYA Sanayici Ve İşadamları Derneği (ALSİAD) Haftalık Ekonomi Değerlendirme Notu’nu yayınladı. Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin öne çıkan başlıkların ye aldığı raporda şu ifadelere yer verildi: "Haziran ayında ekonomik güven endeksleri farklı değişimler gösterdi. Tüketici Güven Endeksi önceki aya göre yüzde 3,8 oranında azaldı ve 70 değerini aldı. Endeksin gerilemesinde bu ay gelecek 12 ayın genel ekonomik durum beklentisinin, mevcut dönemde dayanıklı tüketim malı satın alma beklentisinin ve tüketim amacıyla borçlanma beklentisinin gerilemesi etkili oldu. Reel Sektör Güven Endeksi ise önceki aya göre yüzde 3,8 oranında artarak 108,8’e yükseldi. Alt endekslerden, ihracat sipariş beklentisi, genel gidişat ve üretim hacmi beklentilerindeki artış Reel kesim güveninin yükselmesinde etkili oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ise Mayıs ayına göre 0,3 puan azaldı ve 78,6 değerine geriledi. Ancak geçen yılın aynı ayına göre 1 puan yükseldi. Hizmet Sektörü ve Perakende Ticaret Sektörü güven endeksleri önceki aya göre sırayla yüzde 3,1 ve yüzde 2,1 gerileyerek 98,8 ve 100,7 değerini alırken İnşaat Sektörü güven endeksi ise yüzde 0,4 artarak 86,7 değerini aldı. TÜİK verilerine göre Mayıs ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında artarak 116.558’e yükseldi. İlk defa satılan konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 azalarak 52.976 oldu. İlk defa satılan konutların payı toplam satışlarda yüzde 45,5’e yükseldi. DÜNYA EKONOMİSİ
FED Başkanı Janet Yellen, ABD’de bankaların geçmiş yıllara oranla daha güçlü olduğunu belirterek alınan önlemler sayesinde finansal krizin olasılığının düşük olduğunu belirtti. Yellen, faiz artışında ise kademeli bir yol izleyecekleri sözlerini yineledi. IMF, ABD’nin 2017 ve 2018 yılı büyüme beklentilerini yüzde 2,3 ve yüzde 2,5’ten yüzde 2,1’e düşürdü. IMF, düşük ve orta gelirli kesimin kamu harcamalarındaki kesintilerinden olumsuz etkileneceğini belirtirken, ülke nüfusunun yaşlanması ve işgücü verimliliğinin sınırlı kalmasının büyümeyi frenleyeceğini belirtti. Markit, Euro Bölgesi’nde İmalat Sanayi PMI endeksinin 58,5’e yükseldiğini, Hizmet Sektörü PMI endeksinin ise 54,7’ye gerilediğini, Bileşik endeksin ise 55,7’ye gerilediğini açıkladı. Yapılan açıklamada bileşik endeksteki gerilemeye rağmen ikinci çeyrekte kaydedilen büyümenin son altı yılın en iyisi olduğu belirtildi. İngiltere’de Lloyd Bank’in araştırmasına göre iş dünyası güven endeksi son 18 ayın en yüksek değerine yükseldi. Endeks Brexit sonrası en iyi artışı kaydederken anket sonuçlarına göre iş dünyasının nitelikli işgücü istihdam etmekte zorlandığı kaydedildi. Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) gerçekleştirdiği ankete göre Çin’de bankacılar ve yöneticiler ekonomik görünüme ilişkin geçtiğimiz çeyreğe göre daha iyimser.

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Anahtar Kelimeler:
TüikMayısKonut Satışları
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