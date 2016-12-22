Kontentajını aştı! Başvurular patladı

EKONOMİK Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından KOBİ'lere ilk yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli, 50 bin liraya kadar kredi verileceği duyurmuş, KOSGEB de bu çerçevede 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği' projesini başlatmıştı. 19 Aralık Pazartesi günü başlayan başvurular dün gece itibariyle sona erdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 15 bin kişiye verilecek olan kredide başvurunun 200 bin olduğunu açıkladı.
Başvuru yapan esnaf ve sanatkârların hükümetten müjde beklediğini kaybeden Bendevi Palandöken, "50 bin liralık sıfır faizli kredi için 200 bini aşkın kişi müracaatta bulundu. Bu karda, kışta soğukta uzun kuyruklar oluşturan bu insanların emekleri boşa gitmemeli. En önemlisi bu verilecek olan krediler hibe değil. Kredi olarak verilecek ve tekrar devlete geri dönecek." dedi.
Palandöken, "Bir başka önemli konu ise bu kredi 80 milyona yakın vatandaşımızı uzaktan yakından ilgilendiriyor. Daralan piyasaların canlanması ve esnafa can suyu olması için çok önemli. Çünkü yaşanan iç ve dış destekli olumsuzluk ekonomik gelişmeler sebebiyle esnaflarımızın krediye olan ihtiyacı beklenin üzerinde. Esnafımızın sıkıntılarının giderilebilmesi ve bu avantajlı krediden faydalanabilmesi adına müracaat eden 200 bini aşkın kişiye KOSGEB veri tabanı yenilenmeden bu başvurular kabul edilerek yeni bir hak verilmeli. Bunun için tüm esnafımız hükümetten müjde beklemektedir" diye konuştu.
KOSGEB tarafından 15 bin KOBİ'ye verilecek olan faizsiz 50 bin liralık krediye 200 bin başvuru yapıldı. TESK Başkanı Palandöken, başvuru yapan KOBİ'ler için yeni bir hak verilerek krediden yararlanmalarının sağlanmasını talep etti
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