Komşuda gündem tarımdı

TOPLANTIYA, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Adem Uslu, Manavgat Belediye Başkan Vekili Hasan Şimşek, Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirleri, oda ve dernek başkanları ve yöneticileriyle davetliler katıldı.

MASİAD Başkanı Turgay Akar, Manavgat Buluşması'nın gündemli olmasının Manavgat'a faydası olduğunu gördüklerini belirtti. Çevre, turizm, denizlerimiz, 2050 vizyonu, üniversite konularında yaptıkları çalışmalarda başarı elde edildiğini, bu sene gerçekleşen toplantının gündeminin ise tarım olduğunu kaydeden Akar, "Tarım yapalım derken teknolojik tarım yapalım. Konya Ovası kadar bir yüzölçümüne sahip İsrail, bugün dünyanın her yerine tarım ürünleri, tarım teknolojileri ihraç ediyor. Biz niye yapmayalım bu kadar değerli arazilerimiz varken. Bunu yaparken de atadan kalma geçmiş yöntemlerle değil yeni ürünler yaratalım" dedi. Turizmin Manavgat'ın amiral gemisi olduğunu ve vazgeçilmesinin mümkün olmadığını da kaydeden Akar, "D400 karayolu üzerindeki verimli araziler, Toroslara gelene kadar ki havzalarda ciddi şekilde tarım yapılması gerekiyor, planlanması gerekiyor. Tabi ki tarımdaki en büyük sıkıntı, yetiştirilen ürünlerin değerinde satılamaması ile ilgili şikayetler var. Bunun önüne geçilmesi için de yapılması gereken en önemli işlerden bir tanesi Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin oluşturulması. Bununla ilgili müracaatlar MATSO tarafından yapıldı. Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin gerçekleşmesi an meselesi. Tarımda yetiştireceğimiz ürünler, Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde işlenecek, değerlenecek. Soğuk hava depoları, paketleme tesisleri, katma değeri yüksek hale gelecek yetiştirdiğimiz ürünler. Tarladan çıkardığımız gibi satmayacağız. Bu da bizim ekonomik anlamda bu işi yapanlar için çok ciddi şekilde katkılar verecek. Onun için Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesini de önemsiyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, katılımcılara Manavgat'ın tarımı hakkında bilgiler verdikleri sunumlar gerçekleştirdi.