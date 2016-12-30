'Kombileri kapatın' uyarısı

İSTANBUL Gaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ), elektrik kesintisi yaşanan bölgelerdeki abonelerini, elektrik gelene kadar kombi ve kazanlarını kapatmaları konusunda uyardı

Açıklamada şöyle denildi: "Yüksek gaz akımıyla aktarma cihazları otomatik kendini güvenli duruma getirerek gazı kesiyor. Ani yüklenmeler doğalgaz cihazlarında arızaya sebep olup, doğalgaz dağıtımını olumsuz etkiliyor. İGDAŞ, bu konuda gerekli önlemleri aldı. Muhtemel aksaklıklara karşı takviye teknik ekipler oluşturuldu. İstanbul'daki İGDAŞ abonelerinin, bu konuda hassasiyet göstererek, kombilerini elektrik gelene kadar kapalı konumda tutmaları önemle duyurulur."