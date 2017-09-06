Kolay İK, 'İKamp' ile genç yazılımcılara istihdam sağladı

PERSONEL yönetim yazılımı Kolay İK, genç yetenekleri keşfetmek ve sektöre kazandırmak amacıyla 'İKamp' adını verdiği kariyer programı düzenledi. Bu yıl ilki gerçekleştirilen 6 haftalık kampa, yaklaşık 800 başvuru alındı. Azerbaycan, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kıbrıs, Kosova, Sakarya ve Tekirdağ’dan gelen 11 gençten, kamp programını başarıyla tamamlayan, start-up iklimine ve kurum kültürüne uyum göstereceğine inanılan 7 genç yetenek, Kolay İK’da çalışmaya başladı.

Kolay İK’nın kurum kültürünün temelinde, herkesin sürekli yeni şeyler öğrenmesini destekleyen bir yaklaşım olduğunu belirten Kolay İK Kurucu Ortağı Efecan Erdur, "Girişimciliği çok hızlı giden bir trene, istasyonlarda durmadan VIP yolcu almaya ve bir yandan da gidilecek durağa tam zamanında varma çabasına benzetiyorum. Finans, ürün, iş modeli vb. unsurları düşünürken, birçok girişim en önemli yatırım olan ‘insan’ı atlıyor. Oysa hızla büyürken, kaliteli çalışma arkadaşlarına ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden İKamp adını verdiğimiz kariyer programını düzenledik. Start-up iklimine ve Kolay İK’nın kurum kültürüne güzel bir kazanım sağladığımızı düşünüyoruz" dedi.

Web teknolojileriyle ilgili bilgileri teoriden uzak kalarak doğrudan uygulamayla göstermeye çalıştıklarını belirten Erdur, sözlerine şöyle devam etti: "Amacımız katılımcıları ‘yazılım geliştiricisi’ yapmak değil, onlara ‘nasıl öğrenilir’i göstermek ve öğrenmenin hiç bitmeyen bir süreç olduğunu anlatmaktı. Onlara sunduğumuz öğrenme ortamının sonucunda 7 katılımcı, Kolay İK kültürünün parçası ve çalışma arkadaşımız oldu. Hepsi için öğrenme süreci yeni başlıyor".

6 haftadan oluşan İKamp’ın ilk 4 haftasında, katılımcılara açık kaynak web teknolojileri odaklı eğitimler verildi. Yazılım geliştirme, veritabanı ve veri yapıları, sistem mimarisi, versiyon kontrol akışları, kod kalite ve inceleme döngüleri gibi direkt olarak yazılımla alakalı teknik konular işlendi. Ayrıca çıraklık kültürü, ürün yönetimi, kullanıcı deneyimi, pazarlama ve evrenin oluşumu gibi farklı konular da aralarında Unu’dan Armağan Amcalar ve Mert Çetin, Puhu TV’den Bilal Kabaklı, Sign Alive’dan Deniz Gürkaynak, Git Lab’den Fatih Acet, Yemek Sepeti’nden Fırat Yalavuz, Netsparker’dan Ömer Çıtak, Pisano’dan Ömür Turan, Koding’den Sönmez Kartal ve Sherpa’dan Yakup Bayrak’ın yer aldığı 10 farklı eğitmen ve mentor tarafından anlatıldı. Son 2 haftada ise 3 farklı ekibe ayrılarak yeni proje fikirleri geliştiren katılımcılar, kampın son gününde projelerini sundu.