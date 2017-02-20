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Koç’tan tek kalemde ‘Cesur’ savunma atağı!

Türkiye’nin özel sermayeli en büyük savunma sanayi şirketi Otokar ve BAE`nin önde gelen yatırım şirketi Tawazun’un girişimleriyle kurulan Al Jasoor adlı şirket, BAE Silahlı Kuvvetleri ile 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araç sözleşmesi imzaladı

Koç’tan tek kalemde ‘Cesur’ savunma atağı!

Türkiye’nin özel sermayeli en büyük savunma sanayi şirketi Otokar ve BAE`nin önde gelen yatırım şirketi Tawazun’un girişimleriyle kurulan Al Jasoor adlı şirket, BAE Silahlı Kuvvetleri ile 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araç sözleşmesi imzaladı

20 Şubat 2017 Pazartesi 09:10
Koç’tan tek kalemde ‘Cesur’ savunma atağı!
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ANLAŞMA, Abu Dhabi’de gerçekleşen Ortadoğu’nun en büyük savunma fuarı IDEX 2017’de duyuruldu.
Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre 661 milyon dolarlık anlaşma, Türkiye savunma sanayi için de tek kalemde imzalanan en büyük savunma ihracatı olma özelliğini taşıyor.
TEKNOLOJİ İHRACATI
Otokar’ın BAE’deki kurulu Otokar Land Systems şirketi ile Tawazun’un Heavy Vehicles Industry şirketinin ortak girişim şirketi olan Al Jasoor, BAE Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları kapsamında geliştirilen 8x8 amfibik zırhlı aracı, BAE’nin halihazırda sahip olduğu üretim tesislerini kullanarak üretecek.
Savunma sanayinde 30 yılı geride bırakan Otokar’ın, 5 kıtada, 30’u aşkın ülkede hizmet verdiğini belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, bu sözleşme ile Otokar’ın teknoloji ihracatına ve ortak girişim şirketi aracılığıyla yurt dışında üretime başladığına dikkat çekti.
Körfez ülkelerine ihracat yapmakla kalmayıp, Al Jasoor (Cesur) ile yurt dışında üretime başlayacaklarını belirten Koç, “İmzalanan bu anlaşma ile şirketimiz Otokar, savunma sanayiinde artık sadece ürün değil; global ölçekteki bilgi birikimi, mühendislik, Ar-Ge ve teknoloji transferi kabiliyetleri ile de ön plana çıkıyor” dedi.
‘ALTAY’DA SERİ ÜRETİME HAZIRIZ’
Fuarda milli ana muharebe tankı Altay’ın seri üretimi sürecine ilişkin de soruları yanıtlayan Ali Koç, “Otokar’ın ana yükleniciliğinde tasarlanan ve geliştirilen Altay, iki yıldır zorlu testlere tabi tutuldu. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Kabul Testleri’nde son aşamaya gelindi. Şubat ayı sonuna kadar kabul testlerinin tamamlanması hedefleniyor. Otokar, ülkemiz için stratejik öneme sahip Altay tankının seri üretimini de başarıyla gerçekleştirecek yetkinliklere sahiptir. Seri üretim için görevlendirilmeye hazırız. Altay’ın üretimi için görevlendirildiğimiz takdirde ülkemiz savunma sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamanın da ötesinde Altay ile de yurt dışına ihracatta önemli bir sayfa açacağımıza ve yeni pazarlara ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ise, bu sözleşmeyle, Otokar’ın dünyadaki konumunu güçlendirmesinin yanı sıra, Türkiye savunma sanayinin gelişimine hız kazandıracağına inandığını söyledi.
İSMİNİ VELİAHT PRENS KOYDU...
‘Rabdan’ isimli aracın ilk prototipinin açılışının da yapıldığı IDEX 2017’ye hem Türkiye’nin hem de dünyanın savunma sanayi sektörünün önde gelen isimleri katıldı. Zırhlı aracın ismini ise Abu Dhabi Emirliği’nin Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Şeyh Mohammed bin Zayed El Nahyan’ın koyduğu ifade edildi.
Rabdan ismi, Hz. Muhammed’in atının soyundan geldiğine inanılan, gücü, sürati ve yarış kazanmadaki kabiliyetleri ile bilinen safkan Arap atından geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
KoçSavunmaTürkiyeAl JasoorBAE Silahlı Kuvvetleri
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