Kısa vadeli dış borç stoku geriledi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2016 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre 2016 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2015 yıl sonuna göre yüzde 3,8 azalışla 98,1 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,1 azalarak 57,4 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 9,1 artarak 40,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2015 yıl sonuna göre yüzde 35,2 azalarak 14,7 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı da yüzde 10,7 azalarak 13,2 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde banka mevduatı, yüzde 0,8 azalarak 17,3 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 26,6 artarak 12,2 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 11,3 artışla 32,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 81,7 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2015 yıl sonuna göre yüzde 11,9 artarak 16,3 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6,3 azalarak 81,7 milyar dolara düştü.

Aynı dönemde alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 7,8 azalarak 47,4 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 3,7 artarak 50,3 milyar milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2015 yıl sonunda 1,9 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da yüzde 90,1 azalışla 184 milyon dolar oldu. Resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar ise 215 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2016 aralık itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu; yüzde 51,7’si dolar, yüzde 30,6’sı avro, yüzde 15’i TL ve yüzde 2,7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 159,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde Kamu Sektörü’nün yüzde 16,2, Merkez Bankası’nın yüzde 0,5, Özel Sektör’ün ise yüzde

83,3 paya sahip olduğu gözlenmektedir.