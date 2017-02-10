banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
145.825
DOLAR
3.6822
STERLIN
4.6055
EURO
3.9239
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Şubat Günlük Burç Yorumu
iPhone 8 en pahalısı olabilir!
iPhone 8 en pahalısı olabilir!
10 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
10 Şubat 2017 Alanya -...

Kipa'nın Migros'a devri onayladı

Kipa hisselerinin yüzde 95,5`nin Tesco Overseas Investments Limited`den Migros Ticaret AŞ`ye devri işlemi, Rekabet Kurumu tarafından onaylandı

Kipa'nın Migros'a devri onayladı

Kipa hisselerinin yüzde 95,5`nin Tesco Overseas Investments Limited`den Migros Ticaret AŞ`ye devri işlemi, Rekabet Kurumu tarafından onaylandı

10 Şubat 2017 Cuma 09:54
Kipa'nın Migros'a devri onayladı
banner404

KİPA hisselerinin yüzde 95,5'nin Tesco Overseas Investments Limited'den Migros Ticaret AŞ'ye devri işlemi, Rekabet Kurumu tarafından onaylandı.

Migros'tan yapılan açıklamada, 21 Haziran 2016'da hisse devrine  ilişkin yasal izinler için Rekabet Kurumu’na yapılan başvuruya, kurumun bugün  tarihli yazısıyla onay çıktığı duyuruldu.

Onayla hisse devri sürecinin başladığı belirtilen açıklamada,  Migros'un hisse devriyle ağırlıklı olarak Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde  hizmet veren Kipa'nın, 48 hipermarket, 48 süpermarket ve 72 express mağazası ile  birlikte yaklaşık 320 bin metrekare net satış alanını bünyesine dahil etmiş  olacağı ifade edildi.

Kipa'nın 20 kentteki 26 AVM'sinin de Migros’un olacağı kaydedilen  açıklamada, devir süreciyle ilgili gerekli işlemlerin hızla tamamlanarak, hisse  devrinin 1 Mart 2017'de gerçekleşmesinin planlandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Genel Müdürü  Özgür Tort, "Kipa satın alma yatırımımızı, perakendenin geleceğine olan  inancımızın peşinden giderek gerçekleştiriyoruz. Uluslararası arenada önemli bir  marka olan Tesco’nun, Kipa’ya kattığı zenginlik, başarılı Kipa çalışanları ve  Kipa'nın perakende hizmeti, Migros satın almasının ardından daha da güçlenecek.  Hep birlikte çıtayı yukarı taşıyarak Migros'un perakende sektöründeki öncülüğünü  zenginleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KİPAMigrosRekabet KurumuTesco Overseas Investments Limited
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiralık evler kayıt altında! Onların onayı olmazsa...
Kiralık evler kayıt altında! Onların onayı olmazsa...
Balık tezgahlarında tirsi ve istavrit bereketi
Balık tezgahlarında tirsi ve istavrit bereketi
Vergi reform planını birkaç haftada açıklayacak
Vergi reform planını birkaç haftada açıklayacak

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals