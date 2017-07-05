Kıdem tazminatı ile ilgili flaş açıklama!

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞANIN ALIN TERİ BAŞTA"

Çalışanın alın terini hak olarak başa koyalım. İkincisi güvence. Güvenceyi de yine nasıl şekilleneceğini tartışalım. Üçüncüsü şeffaf olmalı. Çalışan hakkının nerede biriktiğini hangi gün ne kadar olduğunu bilmeli. Dördüncüsü de sürdürülebilirlik.

"KARARI 13 TEMMUZ'DA BAŞBAKAN'A GÖTÜRECEĞİZ"

Paydaşlara 13 Temmuz'a kadar 4 konu başlığında süre verdik. 13 Temmuz'dan sonra kararı Başbakan'a götüreceğiz