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Kesim hatalı 5 lirayı dört yıldır saklıyor

Balıkesir’de 46 yaşındaki minibüs şoförü İlyas Irmak, bir bankanın ATM cihazından çektiği kesim hatalı 5 liralık banknotu, dört yıldır saklıyor. Irmak, "Koleksiyonerler 2 bin 500 lira teklif etti. Ancak vermedim" dedi

Kesim hatalı 5 lirayı dört yıldır saklıyor

Balıkesir’de 46 yaşındaki minibüs şoförü İlyas Irmak, bir bankanın ATM cihazından çektiği kesim hatalı 5 liralık banknotu, dört yıldır saklıyor. Irmak, "Koleksiyonerler 2 bin 500 lira teklif etti. Ancak vermedim" dedi

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:09
Kesim hatalı 5 lirayı dört yıldır saklıyor
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BALIKESİR'İN kırsal İnkaya Mahallesi’nde yaşayan evli, iki çocuk babası minibüs şoförü İlyas Irmak, dört yıl önce bir bankanın ATM cihazından çektiği paranın hatalı olduğunu farkedince önce üzüldü sonra sevindi. Irmak, aradan dört yıl geçmesine rağmen darphanede hatalı kesim nedeniyle bir köşesinde üçgen şeklinde bir fazlalık olan hatalı paraya gözü gibi baktığını, koleksiyonerlerin kapısını çalmasına rağmen satmadığını söyledi.

Irmak, hatalı basılmış paranın bir bakkaldan alışveriş yapmak isterken farkedildiğini, neredeyse başına iş açılacağını belirtip, "ATM’den çektiğim paralara bakmadan cebime koymuştum. Balıkesir’de yapmam gereken işleri tamamladıktan sonra evime dönerken , Paşaköy Mahallesi’nde su ve çocuğuma gofret almak için bakkala girdim. Farkında olmadan hatalı parayı vermişim. Bakkal, "Bu ne, adam gibi para ver" diyerek, 5 lirayı tezgahın üzerine fırlattı. Önce çok sinirlendim. ’Ne yani, biz adam gibi para vermiyor muyuz’ deyip tartıştım. Ancak, daha sonra paraya bakınca, tam köşesinden kıvrılmış olduğunu, kıvrılan yerden açınca paranın kenarında fazlalık olduğunu farkettim. Bakkaldan özür diledim, başka para verdim. Bakkalın tavrı ve ters konuşması çok gücüme gitti, çok üzüldüm. Daha sonra başımdan geçenleri arkadaşlarıma anlatınca paranın hatalı basılmış olduğunu koleksiyonerlerin böyle paraları biriktirdiğini, değerli olabileceğini söylediler. Bu duruma da çok sevindim. Aradan dört yıl geçti. Koleksiyonerler 2 bin 500 lira teklif etti. Ancak vermedim. Hala hatalı parayı saklıyorum" dedi.

"MERKEZ BANKASI’NA PARANIN FOTOĞRAFINI GÖNDERDİM"

Hatalı paraların ne olduğunu, ne yapması gerektiğini öğrenmek için A 476601251 seri numaralı 5 TL’nin fotoğrafını çekip, Merkez Bankası Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü’ne gönderdiğini belirten Irmak, "1 Mart 2013 tarihli bir cevap yazısı geldi. Merkez Bankası Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü Sahteciliği İzleme ve Analiz Müdürlüğü’nden gelen yazıda, söz konusu paranın aslının incelenmesine gerek duyulduğu belirtiliyordu. Aslını istediler. Ancak, paranın aslını göndermedim. Ankara’ya yolum düşerse parayı o zaman götüreceğim. Bu para benden çocuklarıma hatıra kalacak" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesirİlyas IrmakAtm
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