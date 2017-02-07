KDV ve ÖTV'de teşvik, çarşıya hareket getirdi

HÜKÜMET'İN iç piyasada tüketimi canlandırmak ve daralan sektörlere destek olmak amacıyla açıkladığı KDV ve ÖTV teşvikleri etkisini gösterdi. Geçen hafta mobilyada KDV yüzde 18’den yüzde 8’e düşmüş, beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde de yüzde 6,7 oranındaki ÖTV sıfırlanmıştı. Bu vergi indirimlerini çeşitli kampanyalarla birleştiren markalar ürünlerin fiyatlarını yüzde 20’ye varan oranlarda düşürdü.

Dünya gazetesinden Merve Yiğitcan, ÖTV ve KDV teşvikinden haberdar olan vatandaşlar da erteledikleri ihtiyaçlarını tamamlamak ve yeni rakamları kıyaslamak adına ‘çarşıya indi’. TOBB Mobilya Sektör Meclis Başkanı Davut Doğan, mobilya sektöründe, desteğin etkilerinin daha ilk hafta sonu hissedildiğini kaydetti.

Bir önceki hafta sonuna göre satışlarda yüzde 20 artış yaşandığını kaydeden Doğan, teşvikin etkisiyle ilk 6 ayda yapılacak satışların şimdi 3 ayda yapılmasını beklediklerini dile getirdi. Sektörün kapasite kullanımının yüzde 70’lerde olduğunu hatırlatan Doğan, talep artışına sektörün hızlıca cevap verebileceğini de ifade etti.

Doğan, mobilya sektörünün yıl sonu büyüme beklentisinin yüzde 10-15 civarında olduğunu, ancak KDV teşvikiyle beraber bu rakamın yüzde 20 olarak revize edildiğini ifade etti. Piyasada bekleyen bir talebin olduğunu ve bunun teşvikle harekete geçeceğini kaydeden Doğan, 30 Nisan’a kadar talepte bir yığılmanın olacağını, ciroların artacağını ardından 1 Mayıs itibarıyla hareketliliğin normale, hatta normalin altına düşebileceğini ifade etti. Düğün sezonunda ise fiyatların yeniden eskiye döneceğine değinen Doğan, bu nedenle teşvikin bir dönem daha uzatılması gerektiğini savundu. Mobilyada teslimat tarihinin çok önemli olduğunu söyleyen Doğan, ‘şimdi al birkaç ay sonra teslim et’ yönteminin üreticileri zorlayabileceğine dikkat çekti.

‘TEŞVİK KALICI OLSUN’ ÇAĞRISI

Bugün TOBB’da gerçekleşecek ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılacağı ekonomi istişare toplantısında kendisinin de bir sunum yapacağını belirten Doğan, buradaki konuşmasında teşvikin etkilerinden ve en azından bir dönem daha uzatılması gerektiğine yer vereceğini söyledi. Doğan’a göre, sektörün asıl beklentisi ise KDV’nin kalıcı olarak yüzde 8 olması. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Nuri Öztaşkın da Davut Doğan gibi KDV indiriminin etkisinin ilk günden hissedilmeye başlandığını söyledi. İlk hafta sonu satışta çok olmasa da gezen tüketici anlamında önemli derecede artışın olduğunu belirten Öztaşkın, 30 Nisan’a kadar cirolarda yüzde 50’ye yakın artış beklediklerini kaydetti. KDV’nin kalıcı olması gerektiğini belirten Öztaşkın, bu şekilde kayıtdışılığın azalacağını, kamunun KDV’den kaybını, kayıt içi satışlarla bertaraf edeceğini sözlerine ekledi.

“SATIŞLAR YÜZDE 20-25 ARTAR”

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Ömer Ertuğrul Erdoğan, elektrikli ev aletlerine gelen ÖTV teşvikinin ardından piyasadaki gelişmeleri değerlendirdi. Teşvikin yansımalarının önümüzdeki günlerde daha iyi ölçülebileceğini söyleyen Erdoğan, bununla beraber bu haftasonu psikolojik olarak bir hareketliliğin mağazalarda gözlemlendiğini kaydetti. Bazı markaların ÖTV indiriminin yanında farklı kampanyalar da yaparak indirim oranlarının yüzde 20’lere ulaştığını ifade eden Erdoğan, 30 Nisan’a kadar iç piyasada satışların yüzde 20-25 oranında artmasını beklediklerini dile getirdi. Elektrikli ev aletlerinde sektörün ÖTV’nin kalıcı olarak kaldırılmasına ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Ertuğrul, “Evlerin çoğunda artık elektrikli süpürge ya da su ısıtıcısı gibi ürünler lüks değil, zorunluluk. Dolayısıyla kesin olarak kaldırılması gerekli” dedi. Erdoğan ayrıca, mutfak ve sofra ürünlerinde de KDV desteği beklediklerini, tıpkı tekstildeki gibi KDV’nin yüzde 8 olması gerektiğini sözlerine ekledi. Erdoğan’a göre, özel günlerde tüketici hediye tercihini mutfak ve sofra ürünleri yerine yüzde 8 KDV avantajından faydalanan hazır giyimden yapıyor ve bu durum pazarda haksız rekabete yol açıyor.

MARKALAR HIZLI aksiyon ALDI

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Ergün Güler, beyaz eşyada sıfırlanan ÖTV’nin 2009’daki gibi çok olumlu yansımaları olacağını söylerken, beyaz eşya bayilerinin haftasonunu hareketli geçirdiğini, hacmin artmaya başladığını belirtti. Markaların ÖTV desteğinin hemen ardından hızlı aksiyon aldığını ve başarılı kampanyalarının bunda etkisi olduğunun altını çizdi. 2009’daki ÖTV teşvikiyle aylık satışlarda yüzde 60 artış yaşandığını hatırlatan Güler, yeni teşvikle de benzer bir tablonun ortaya çıkacağını, 400 binlerde seyreden adetsel bazda aylık satışın en az 600 bine çıkmasının beklendiğini ifade etti. Güler, ayrıca 30 Nisan’dan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça talepte çok gerileme beklemediklerini, satışların 500 bin civarında bir yere oturacağını dile getirdi.