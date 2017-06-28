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'KDV karmaşası son bulmalı'

Gıda ürünlerinin toptan ve perakende satışında farklı KDV oranları uygulanmasının çok sayıda soruna neden olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Aynı üründe birden fazla KDV oranı olmamalı. Bu uygulama çok sayıda soruna neden oluyor ve esnafı mağdur ediyor” dedi

'KDV karmaşası son bulmalı'

Gıda ürünlerinin toptan ve perakende satışında farklı KDV oranları uygulanmasının çok sayıda soruna neden olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Aynı üründe birden fazla KDV oranı olmamalı. Bu uygulama çok sayıda soruna neden oluyor ve esnafı mağdur ediyor” dedi

28 Haziran 2017 Çarşamba 00:59
'KDV karmaşası son bulmalı'
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TESK Genel Başkanı Palandöken, gıda ürünlerinin toptan ve perakende satışında uygulanan KDV oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gıda ürünlerini toptan alındığında yüzde 1 olan KDV oranının perakende satışta yüzde 8’e çıktığını ifade eden Palandöken, “Meyveyi, sebzeyi, eti toptan alırsanız yüzde 1, perakende alırsanız yüzde 8 KDV oranı var. Özellikle lokantacılar bu uygulamada mağdur oluyor. Rekabet yüksek ve piyasa durgun olunca KDV fiyatlara yansıtılamıyor ve yüzde 7’lik kısım esnafın üzerinde kalıyor. Bu durum kayıt dışılığa da neden oluyor” diye konuştu.
'BİR TEK TÜRKİYE'DE UYGULANIYOR'
Gıdada farklı oran uygulamasının bir tek Türkiye'de uygulandığını belirten Palandöken, “Kuruyemişi toptan satınca yüzde 1, perakende satınca yüzde 8, üzerini soya veya şekerle kaplayınca yüzde 18 KDV oranı var. Unu yüzde 1’le alıp ekmek yaparsanız yüzde 1, simit yaparsanız yüzde 8 KDV uygulanıyor. Yufkanın KDV oranı yüzde 1, aynı yufkayı şerit şerit kesip erişte diye satarsanız KDV oranı yüzde 8 oluyor. Bu karışıklığın önüne geçmek için tüm gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1 olmalı. Böyle olunca KDV iadesi ile ilgili sorunlar da kendiliğinde bitmiş oluyor” ifadelerini kullandı. 
'ULAŞTIRMA HİZMETİ LÜKS DEĞİL'
Ulaştırma hizmetlerinin de Türkiye’de lüks bir ihtiyaç gibi görüldüğünü söyleyen Palandöken, “Ulaştırma hizmetleri lüks bir tüketim değil, tersine temel ihtiyaçtır. Gelişmiş ülkelerin büyük bir kısmında ulaştırma hizmetlerinden KDV alınmıyor veya çok düşük oranlı KDV alınıyor. Ülkemizde de bu hizmetler temel ihtiyaç olarak kabul edilmeli ve KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli” dedi.

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