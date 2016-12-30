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'Kapanandan çok işyeri açıldı'

Esnaf için işsizlik fonu kurulması amacıyla dosya sunduklarını belirten AESOB Başkanı Dere, hükümetin çağrılara duyarsız kalmadığını söyledi

'Kapanandan çok işyeri açıldı'

Esnaf için işsizlik fonu kurulması amacıyla dosya sunduklarını belirten AESOB Başkanı Dere, hükümetin çağrılara duyarsız kalmadığını söyledi

30 Aralık 2016 Cuma 20:29
'Kapanandan çok işyeri açıldı'
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ANTALYA Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, ekonomik olarak zor duruma düşmeleri nedeniyle işyerini kapatan veya iflas eden esnafın gelir kayıplarını telafi etmek üzere hazırlanan Ahilik Sigortası Fonu’nun çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. AESOB Başkanı Dere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen çalışmalar sonunda hazırlanan Ahilik Sigortası Fonu Kanun Tasarısı’nı değerlendirdi.
'FON İÇİN DOSYA SUNMUŞTUK'
Tasarıyı çok önemli bulduklarını belirten Dere, “Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na bu fonun kurulması için dosya sunmuştuk. Sözler yerine geliyor. İşyerini kapatan esnafımıza, nasıl işsizlere iş bulana kadar işsizlik fonu veriliyorsa, esnafımıza da işsizlik fonu yapılmasını önermiştik. En azından esnafımızın evine emek götürebilmesi ve yeniden iş açabilmesi açısından bu fon çok önemliydi” dedi.
'ESNAF MEMNUNİYETLE KARŞILADI'
Çağrılarına hükümetin kayıtsız kalmadığına değinen Dere, “Esnafımız için hayırlı olsun. Antalya’da 75 bine yakın esnafımız var. Anadolu’dan gelen bazı esnafımız da açtıkları işyerinde başarılı olamadı. Ama kapanan işyerinden çok, açılan işyerimiz var. 2016 yılı kötü geçti, turizmde yüzde 44 kayıp yaşadık. 2017 yılında her şeyin daha iyi olacağını bekliyoruz. Esnaflarımız da bu fonun gündeme gelmesini memnuniyetle karşıladı” diye konuştu.
 

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Son Güncelleme: 30.12.2016 20:39
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Adlıhan DereAntalya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları BirliğiAESOB Başkanı DereEsnaf
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