Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 41°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100092
ALTIN
141.022
DOLAR
3.5271
STERLIN
4.5935
EURO
4.0288
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu
Flaş Haber
Alanya'da korkutan yangın!
Kapat

Kamu kurum ve kuruluşlarına 91 bin memur alınacak

Devlet Personel Başkanlığı 27 bin işe alım ilanı yayınladı. Kamu kurumlarının talepleri ile aranan memur sayısı 91 bin 134’e ulaştı

Kamu kurum ve kuruluşlarına 91 bin memur alınacak

Devlet Personel Başkanlığı 27 bin işe alım ilanı yayınladı. Kamu kurumlarının talepleri ile aranan memur sayısı 91 bin 134’e ulaştı

30 Haziran 2017 Cuma 12:38
Kamu kurum ve kuruluşlarına 91 bin memur alınacak
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli istihdam seferberliği kapsamında yıl sonu için amaçlanan 2 milyon iş hedefine adım adım yaklaşılıyor. Kamu kurumları her gün yeni işe alım ilanları yayınlıyor. Devlet Personel Başkanlığı'nın sitesinde şu an 26 bin 947 açık iş ilanı bulunuyor.
 
Diğer kamu kurumlarının talepleri ile birlikte ülke genelinde toplam 91 bin 134 memur aranıyor. Yıl sonuna kadar 30 bin sağlık personeli, 10 bin öğretmen, 2 bin 750 hakim ve savcı ile PTT'ye 2 bin 500 personel alımı yapılacak.


 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KamuMemurRecep Tayyip ErdoğanDevlet Personel Başkanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cep telefon kullanıcıları dikkat! İstek dışında yapılan abonelikler…
Cep telefon kullanıcıları dikkat! İstek dışında yapılan abonelikler…
Verimlilik istatistikleri açıklandı
Verimlilik istatistikleri açıklandı
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals