Kamu kurum ve kuruluşlarına 91 bin memur alınacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli istihdam seferberliği kapsamında yıl sonu için amaçlanan 2 milyon iş hedefine adım adım yaklaşılıyor. Kamu kurumları her gün yeni işe alım ilanları yayınlıyor. Devlet Personel Başkanlığı'nın sitesinde şu an 26 bin 947 açık iş ilanı bulunuyor.



Diğer kamu kurumlarının talepleri ile birlikte ülke genelinde toplam 91 bin 134 memur aranıyor. Yıl sonuna kadar 30 bin sağlık personeli, 10 bin öğretmen, 2 bin 750 hakim ve savcı ile PTT'ye 2 bin 500 personel alımı yapılacak.



