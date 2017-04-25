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Kamu bankası sorunlu kredisini satabilecek

BDDK, kamu sermayeli bankaların da alacaklarını varlık yönetim şirketlerine devredebilmesinin önünü açacak bir yönetmelik taslağı hazırladı. Özel sermayeli bankalar çok uzun süredir alacaklarını devredebiliyor, kamu bu imkandan yararlanamıyordu

Kamu bankası sorunlu kredisini satabilecek

BDDK, kamu sermayeli bankaların da alacaklarını varlık yönetim şirketlerine devredebilmesinin önünü açacak bir yönetmelik taslağı hazırladı. Özel sermayeli bankalar çok uzun süredir alacaklarını devredebiliyor, kamu bu imkandan yararlanamıyordu

25 Nisan 2017 Salı 07:50
Kamu bankası sorunlu kredisini satabilecek
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BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ‘Kamu Sermayeli Bankalar İle Bu Bankaların Bağlı Ortaklığı Niteliğini Haiz Finansal Kuruluşların Alacaklarının Varlık Yönetim Şirketlerine Devri Hakkında Yönetmelik Taslağı’ hazırladı.

Taslak metne göre yönetmeliğin amacı, kamu sermayeli bankalar ile bu bankaların bağlı ortaklığı niteliğini haiz finansal kuruluşların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine devrine veya varlık yönetim şirketleri aracılığıyla tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi.

Yönetmelik, sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan veya kamu tarafından kontrol edilen bankalar ile bu bankaların bağlı ortaklığı niteliğini haiz finansal kuruluşlar tarafından varlık yönetim şirketlerine devir veya bu şirketlerin aracılığıyla tahsil edilecek alacakları kapsıyor.Varlık yönetim şirketine devredilecek veya hasılat paylaşımına konu edilecek donuk alacakların nitelikleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak bankalar ile bunların bağlı ortaklığı niteliğini haiz finansal kuruluşların yetkili organlarınca belirlenecek.

Kapalı teklif alacak
Taslak metin şu şekilde: “Yönetmelik kapsamında donuk alacakların devrine veya hasılat paylaşımına ilişkin süreçlerin kanunun iç sistemlere ilişkin hükümlerine ve ilgili alt düzenlemelere uygun olarak banka içinde oluşturulması zorunludur. Bu süreçlerde devir veya hasılat paylaşımına konu olacak alacakların taşıması gereken koşullar, devir ve hasılat paylaşımı oranları, devir ve hasılat paylaşımına ilişkin ihale dönemleri, ihaleye girecek şirketlerin taşıması gereken şartlar, ihale sürecinin sonuçlandırılması gibi hususlara yer verilir.”

316 milyon TL’lik alacak 17.7 milyon TL’ye satıldı
Yapı Kredi Bankası tasfiye hesaplarındaki 316 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacağını 17.7 milyon TL’ye sattı. Bankadan KAP’a yapılan açıklamada, bankanın tasfiye hesaplarında izlenen, perakende kredilerden seçilen toplam 316 milyon TL hukuki asıl alacak tutarlı tahsili gecikmiş alacağın toplam 17.7 milyon TL bedelle Güven Varlık Yönetim’e satılmasına karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, satış bedelinin 26 Nisan tarihinde tahsil edilmesinin beklendiği belirtildi.

Şirketler tahsilatta daha anlayışlı oluyor
2015 yılı ve 2016 yılı ilk aylarında gerçekleştirilmiş olan alacak devralma işlemlerine bakıldığında tahsil edilemeyen alacakların varlık yönetim şirketlerince yüzde 11 gibi bir ortalama oran ile devralındığını görülüyor. Yani, bankalardan devralınan

100 TL’lik alacak karşılığında varlık yönetim şirketleri bankalara ortalamada 11 TL ödediler. Devralma işlemi şöyle gelişiyor: Banka satmak istediği kredi portföyü için varlık yönetim şirketlerinden teklif alır.

Bankaca uygun bulunan teklifin kabulü üzerine operasyonel işlemler gerçekleştirilerek portföy varlık yönetim şirketine temlik olunur. İşlem konusu krediler banka bilançosundan çıkar ve varlık yönetim şirketinin bilançosuna geçer. Bu krediler için muhatap artık varlık yönetim şirketidir.

Bankalarca tahsili gecikmiş alacakların varlık yönetim şirketlerine devri ile “tahsili gecikmiş alacak” banka bilançosundan çıkarak, varlık yönetim şirketinin bilançosuna geçer. Bu durum bankalara, daha düşük bir “batık kredi oranı” sağlayarak bilançosunu iyileştirmesini sağlar

Bazı borçlular bir anda muhataplarının banka yerine varlık yönetim şirketi olmasından şikayetçi olabiliyor. Ancak ortalama 100 liralık alacağı 11 liraya devralan şirketlerin borçludan tahsilat noktasında daha anlayışlı olduğu ve çok daha uygun imkanlarla ödeme seçeneği sunduğu da dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kamu BankasıBDDK
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