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"Kalkan balığı tadımlık oldu"

Karadeniz'de son yıllarda az miktarda avlanan kalkan balığının kilogramı Sinop'ta 130 liraya kadar yükseldi. Abalı Su Ürünleri Balıkçı Kooperatifi Başkanı Tuncer "Genel anlamda herkesin tükettiği bir balık değildi ama son zamanlardaki fiyata bakacak olursak, artık kalkan balığı tadımlık oldu" dedi

"Kalkan balığı tadımlık oldu"

Karadeniz'de son yıllarda az miktarda avlanan kalkan balığının kilogramı Sinop'ta 130 liraya kadar yükseldi. Abalı Su Ürünleri Balıkçı Kooperatifi Başkanı Tuncer "Genel anlamda herkesin tükettiği bir balık değildi ama son zamanlardaki fiyata bakacak olursak, artık kalkan balığı tadımlık oldu" dedi

17 Şubat 2017 Cuma 14:36
"Kalkan balığı tadımlık oldu"
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KARADENİZ'DE son yıllarda az miktarda avlanabilen kalkan balığı, tezgahlarda kilogramı 80 ila 130 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. 

Abalı Su Ürünleri Balıkçı Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer,  yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kıyı balıkçılarının istedikleri düzeyde avcılık yapamadıklarını söyledi.

Diğer balık türlerinde yaşanan düşüşün kalkan balığında da yaşandığını belirten Tuncer, "Kalkan zaten son yıllarda av avladığımız balık türleri arasında. Olumuz hava koşulları da buna eklenince avcılığı iyice düştü. O nedenle bugünlerde fiyatı çok yüksek seviyelerde seyrediyor." dedi.

Tuncer, kalkan balığının artık nadir tüketilebilen balıklar kategorisine girmeye başladığını vurgulayarak, şunları belirtti:

"Genel anlamda herkesin tükettiği bir balık değildi ama son zamanlardaki fiyata bakacak olursak, artık kalkan balığı tadımlık oldu. Çünkü kilogramı iriliğine göre 80 ila 130 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Özellikle 3-4 kişilik bir aileyi düşünecek olursak bu çok yüksek bir rakam. Umarım havalar düzeldikten sonra fiyatlar biraz düşer. Tabii bu fiyatların düşmesi için sadece havanın normale dönmesi yetmiyor. Aynı zamanda kalkan avcılığının artması şart."

Tuncer, kalkanın yanında son dönemlerde diğer balık türlerinin de fiyatlarının yüksek seyrettiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kalkan BalığıKaradenizAbalı Su Ürünleri Balıkçı KooperatifiÖmer Tuncer
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