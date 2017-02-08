Kalitesiz yan sanayi parçaya onay verilmeyecek

YERLİ sanayiyi desteklemek için kaza durumunda orijinal yerine eşdeğer parça kullanılması torba tasarıyla birlikte yasal hale geldi. Yan sanayi parçanın kalitesini TSE belgelendirilecek ve üreticiye hologram vererek kalitesiz ürün kullanımının önüne geçilecek.

Geçen yılın Aralık sonlarında torba tasarıya göre mali sorumluluk sigortası kapsamında riskin gerçekleşmesine bağlı olarak hasar tedvir sürecinde orijinal olmayan belgeli eşdeğer parçalarında da kullanılmasına olanak tanınacak. O dönemde yapılan açıklamaya göre: “Bu husus sigortacılık ilkelerinin bir gereği olduğu kadar rekabetçiliğin de bir şartıdır. Bu uygulama ile bu parçaların üretimini yapan yerli sanayimize de katkı sağlanmış olacaktır. Bu çerçevede, parça tedarikinde belgelenmiş olmak kaydıyla, parçaların kullanılmasını teminden madde hazırlanmıştır” denilmişti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hazine Müsteşarlığının 2015 yılındaki genelgesiyle “Eşdeğer Parça Belgelendirmesi”nde TSE’nin görevlendirildiğini hatırlattı. Eşdeğer parçanın, orijinaliyle kütle, boyut, malzeme, işlevsellik bakımından karşılaştırılan, uygunluğu değerlendirilerek belgelendirilen ve gönül rahatlığıyla araçlarda kullanılabilecek, kalitesi kanıtlanmış parçalar olduğunu anlatan Özlü, böylece tüketicilerin güvenli ve ekonomik yan sanayi ürünlerini seçip kullanabildiklerini söyledi.

TSE’nin eşdeğer parça belgelendirmesinde farkındalık oluşturmak, üretici ve sanayicileri yerli üretime, eşdeğer parça kullanımına teşvik etmek amacıyla yoğun çalıştığını belirten Özlü, bu kapsamda 7 firmanın 67 ürününe, eşdeğer parça belgesi verildiğini bildirdi. Eşdeğer parça belgelendirmesi çerçevesinde, üreticilerin başvurdukları konularda kriterler tespit etmek üzere TSE’de “Eşdeğer Parça Teknik Komitesi” oluşturulduğunu anımsatan Özlü, kriterler için gerekli testlerin belirlendiğini ve uygulandığını kaydetti. Sonuçların belgelendirme komisyonunca değerlendirildiğine işaret eden Özlü, “TSE belgelendirdiği her eşdeğer parçayı, belgelendirilen üreticiye hologram vererek, ‘hologram.tse.org.tr’ adresinde kontrolünü sağlayarak, ürünün hangi araca takıldığına kadar takibini yaparak, kalitesiz ürün kullanımının önüne geçecek. Bütün parçaların takibi, hologram numarası girilerek, ‘hologram.tse.org.tr’ adresinden yapılabilecek” açıklamasında bulundu.

SİGORTA DAHA DUYARLI OLMALI

Bakan Faruk Özlü, kalitesi TSE tarafından kanıtlanan parçaların takip altında tutularak kalitesiz ürünlerle karışmasının önüne geçildiğini vurguladı. Özlü, “Uygulamayla yerli sanayi desteklenmiş, ithalat ve dolayısıyla da dış ticaret açığımız azaltılmış olacak. Ancak sigorta şirketlerimizin genelgeye uygun olmayan kriterlere göre belgelendirilmiş ithal ürünleri kullanmamaya özen göstermesi gerekiyor. Yerli ürün ve üretim konusunda, üreticilerimiz, sanayicilerimizi ve sigorta firmalarını daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TSE EŞDEĞER BELGESİ VERECEK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “TSE, belgeli firmaların korunması ve genelgede belirtilen izlenebilirliğin sağlanması amacıyla gerekli tüm altyapı çalışmalarını tamamlayarak, takip sistemini kurmuş ve izlenebilirlik işlemlerine başlamıştır. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, TSE’nin eşdeğer parça belgelendirmesi izlenebilirlik işlemlerinde yetkilendirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. TSE bu kapsamda, ayna, far, filtre, çamurluk ve tamponun da aralarında bulunduğu 19 parça ürüne eşdeğer parça belgesi veriyor.

‘KALİTE SEVİYESİNİ ARTIRMALIYIZ’

Sürecin geliştirilmesine katkı amacıyla kamu ve sektör temsilcilerinin yer aldığı “Eşdeğer Parça Danışma Kurulu”nun da oluşturulduğuna değinen Faruk Özlü, eşdeğer parça ürünlerin kalitesinin belli bir seviyenin üstünde tutulması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla sistemde kullanılan belgelerin kontrolünün Hazine Müsteşarlığı ya da tarafsız bir kurum tarafından kontrol edilip onaylanması gerektiğinin önerildiğini aktardı.

