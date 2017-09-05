KADIN çiftçilerin bir araya gelerek sosyalleşmelerinin yanında bilgi birikimine katkı sağlamak, aynı zamanda günlük iş tempolarından farklı bir ortamda sosyal bir aktivite ile buluşturmak amacıyla düzenlenecek 2’nci Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması il finalinde birinci olan kadın çiftçiye 15 bin Türk Lirası ödül verilecek. İlçe finalleri ile birlikte yarışmada toplam 92 bin 800 liralık ödül dağıtılacak.

İLK HEDEF İLÇE BİRİNCİLİĞİ

Kadın çiftçilerin yarışmasına 18 ilçeden 133 kadın çiftçi katılacak. Alanya’daki yarışma 6 Eylül Çarşamba günü saat 14. 00’de Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kadın çiftçiler, ilk olarak bulundukları ilçede ön elemeye tabi tutulacak ve ilçe birincisi olmak için yarışacak. Yarışmalarda kadın çiftçilere tarım, hayvancılık ve gıda konularında 15 soru sorulacak. İlçe yarışmasında dereceye giren kadın çiftçilere sırasıyla bin 750, bin ve 600 TL ödül verilecek.

BİRİNCİYE 15 BİN TL ÖDÜL

18 ilçe birincisi kadın çiftçi önce Antalya’da yapılacak yarı finale katılacak, kazananlar ise büyük finalde yarışmaya hak kazanacak. Belirlenen 8 finalist il final yarışmasında birincilik için kıyasıya mücadele verecek. İl finalinde birinci olan kadın çiftçiye 15 bin Türk Lirası, ikinciye 10 bin Türk Lirası, üçüncüye ise 7 bin 500 Türk Lirası ödül verilecek. İl Finali 7 Ekim 2017 günü saat 14.00’de Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda yapılacak.