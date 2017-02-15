İTO Başkanı Çağlar’dan üyelerine ‘istihdam’ mektubu

İSTANBUL tüccarına seslenen Çağlar, ilk hedefin Mart ayı sonuna kadar 250 bin ilave istihdam sağlamak olduğunu açıkladı.Başkan Çağlar'ın İTO üyelerine yazdığı mektup şöyle:

İSTANBUL TİCARET ODASI'NIN DEĞERLİ ÜYESİ,

Bugün ülkemiz, küresel tehditlerin yoğun biçimde hissedildiği, jeopolitik sorunların tüm dünyaya sirayet ettiği ve ekonomik rekabetin kıyasıya devam ettiği bir süreçten geçiyor. Kuşkusuz bu süreçte, 400 bin üyesiyle Türkiye'nin aydınlık yarınlarına duyulan inancın adresi İstanbul Ticaret Odası'na büyük sorumluluklar düşüyor. Çünkü İstanbul iş dünyası, bu ülkedeki istihdamın %40'ını, milli gelirin ise %28'ini tek başına oluşturuyor.Bu nedenle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı "İstihdam Seferberliği" çağrısının doğrudan muhatabı olduğumuza inanıyor ve bu seferberliği başarıyla sonuca ulaştırabileceğimiz konusunda siz üyelerimize sonsuz güven duyuyorum.Gün, İstanbul Ticaret Odası çatısı altındaki 400 bin üyemiz için daha fazla iş ve daha fazla aş üretme günüdür. Unutmayalım ki istihdam seferberliği kapsamında işe alacağımız her bir çalışanımız ülkede işsizliği azaltmanın yanı sıra, sağlayacağı iç taleple çarşılarımızı da bereketlendirecek, ekonomik büyümemize yeni bir ivme kazandıracaktır.Hükümetimiz bu konuda büyük bir inisiyatif göstererek sağlanacak her bir ilave istihdamın tüm sosyal kesinti ve vergilerinin kamu tarafından karşılanması için gerekli düzenlemeyi yapmıştır.Böylelikle ilave istihdamda bizlerin cebinden çıkacak tutar yalnızca net asgari ücret olan 1.404 TL ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu düzenleme, Cumhuriyet tarihimizde sağlanan en cazip ve yararlanması kolay teşviklerden biridir. Konuyla ilgili sorularınıza, Odamız Rekabeti Geliştirme Koordinatörlüğü ile irtibat kurarak kolaylıkla cevap bulabilirsiniz.İstanbul Ticaret Odası olarak hedefimiz yılsonuna kadar ilave 500 bin istihdam sağlamaktır. Bu doğrultuda yapacağınız işe alımlarınızı, yine belirtilen Koordinatörlüğümüzle paylaşmanız önemlidir. Keza ilerleyen süreçte yapacağımız ödüllendirme çalışmaları ve hükümetimizle yapacağımız görüşmelerde bu bilgiler Odamız için önemli bir referans olacaktır.Biz İstanbul Ticaret Odası ve bağlı tüm iştiraklerimize "İstihdam Seferberliği"ne katılıyor ve çalışan sayımızı hızla arttırıyoruz. Siz değerli Üyelerimizin de bu güç birliğine katılım göstereceğine yürekten inanıyor, sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.Yolumuz ve bahtımız açık olsun."