Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -7°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88082
ALTIN
144.265
DOLAR
3.6621
STERLIN
4.5565
EURO
3.8732
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu
15 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
15 Şubat 2017 Alanya -...
14 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
14 Şubat Günlük Burç Yorumu

İTO Başkanı Çağlar’dan üyelerine ‘istihdam’ mektubu

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, İstanbul’da yıl sonuna kadar 500 bin yeni istihdam sağlama hedefi doğrultusunda İTO üyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğine katılmaya çağırdı

İTO Başkanı Çağlar’dan üyelerine ‘istihdam’ mektubu

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, İstanbul’da yıl sonuna kadar 500 bin yeni istihdam sağlama hedefi doğrultusunda İTO üyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğine katılmaya çağırdı

15 Şubat 2017 Çarşamba 10:03
İTO Başkanı Çağlar’dan üyelerine ‘istihdam’ mektubu
banner404

İSTANBUL tüccarına seslenen Çağlar, ilk hedefin Mart ayı sonuna kadar 250 bin ilave istihdam sağlamak olduğunu açıkladı.Başkan Çağlar'ın İTO üyelerine yazdığı mektup şöyle:

İSTANBUL TİCARET ODASI'NIN DEĞERLİ ÜYESİ,

Bugün ülkemiz, küresel tehditlerin yoğun biçimde hissedildiği, jeopolitik sorunların tüm dünyaya sirayet ettiği ve ekonomik rekabetin kıyasıya devam ettiği bir süreçten geçiyor. Kuşkusuz bu süreçte, 400 bin üyesiyle Türkiye'nin aydınlık yarınlarına duyulan inancın adresi İstanbul Ticaret Odası'na büyük sorumluluklar düşüyor. Çünkü İstanbul iş dünyası, bu ülkedeki istihdamın %40'ını, milli gelirin ise %28'ini tek başına oluşturuyor.Bu nedenle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı "İstihdam Seferberliği" çağrısının doğrudan muhatabı olduğumuza inanıyor ve bu seferberliği başarıyla sonuca ulaştırabileceğimiz konusunda siz üyelerimize sonsuz güven duyuyorum.Gün, İstanbul Ticaret Odası çatısı altındaki 400 bin üyemiz için daha fazla iş ve daha fazla aş üretme günüdür. Unutmayalım ki istihdam seferberliği kapsamında işe alacağımız her bir çalışanımız ülkede işsizliği azaltmanın yanı sıra, sağlayacağı iç taleple çarşılarımızı da bereketlendirecek, ekonomik büyümemize yeni bir ivme kazandıracaktır.Hükümetimiz bu konuda büyük bir inisiyatif göstererek sağlanacak her bir ilave istihdamın tüm sosyal kesinti ve vergilerinin kamu tarafından karşılanması için gerekli düzenlemeyi yapmıştır.Böylelikle ilave istihdamda bizlerin cebinden çıkacak tutar yalnızca net asgari ücret olan 1.404 TL ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu düzenleme, Cumhuriyet tarihimizde sağlanan en cazip ve yararlanması kolay teşviklerden biridir. Konuyla ilgili sorularınıza, Odamız Rekabeti Geliştirme Koordinatörlüğü ile irtibat kurarak kolaylıkla cevap bulabilirsiniz.İstanbul Ticaret Odası olarak hedefimiz yılsonuna kadar ilave 500 bin istihdam sağlamaktır. Bu doğrultuda yapacağınız işe alımlarınızı, yine belirtilen Koordinatörlüğümüzle paylaşmanız önemlidir. Keza ilerleyen süreçte yapacağımız ödüllendirme çalışmaları ve hükümetimizle yapacağımız görüşmelerde bu bilgiler Odamız için önemli bir referans olacaktır.Biz İstanbul Ticaret Odası ve bağlı tüm iştiraklerimize "İstihdam Seferberliği"ne katılıyor ve çalışan sayımızı hızla arttırıyoruz. Siz değerli Üyelerimizin de bu güç birliğine katılım göstereceğine yürekten inanıyor, sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.Yolumuz ve bahtımız açık olsun."

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlarİstanbul500 Bin Yeni IstihdamCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanİTO üyeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atama bekleyenlere müjde!
Atama bekleyenlere müjde!
AB projesi su alıyor!
AB projesi su alıyor!
Emekli promosyonunda 16 banka ile anlaşıldı
Emekli promosyonunda 16 banka ile anlaşıldı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals