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İstismarın önüne geçtik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği eleştirilerine Bakan Özhaseki’den sert yanıt geldi: 100 metrekarelik hakkı, 300’e çıkaramazsınız. Hoyratça kullanılan, istismara sebebiyet veren çarpıklığın önüne geçecek bir mekanizma getirdik

İstismarın önüne geçtik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği eleştirilerine Bakan Özhaseki’den sert yanıt geldi: 100 metrekarelik hakkı, 300’e çıkaramazsınız. Hoyratça kullanılan, istismara sebebiyet veren çarpıklığın önüne geçecek bir mekanizma getirdik

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:38
İstismarın önüne geçtik
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GAYRIMENKUL sektöründe yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin yankıları sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 3 Temmuz’da yayımladığı yönetmelikte yapıların kuralları baştan yazılırken, sektörün önde gelen 3 derneği GYODER, İNDER ve KONUTDER yatırımların önünün kesileceği gerekçesiyle Bakanlığa tepki göstermişti. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de eleştiriler üzerine açıklama yaptı. Bakan Özhaseki, “Bizim imarı disipline etmek dışında hiçbir amacımız yok. Hoyratça, haksızca kullanılan, istismara sebebiyet veren, imar çarpıklığı ve düzensizliğinin önüne geçecek bir disiplin mekanizması bizim getirdiğimiz. Hiçbir hak kaybı yok” dedi. 
 
Müthiş istismar var
 
Mevcut yönetmeliğin 2013’te çıkarıldığını, müteahhit grupların talepleri üzerine süresi 4 kez uzatılan bir yönetmelik olduğunu belirten Özhaseki, bu senenin başında bütün belediye başkanları ve sektörün ileri gelenleriyle yaptıkları görüşmeler neticesinde yönetmelik değişikliğine gittiklerini hatırlattı.  
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne neden ihtiyaç duyulduğu konusunda Bakan Özhaseki, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu konuda müthiş istismarlar var. 100 metrekarelik bir ev yapma hakkı olan birisi yönetmeliklerden kaynaklanan boşluklardan istifade ederek 250 metrekareye kadar çıkarabiliyordu. Mesela 100 metrekarelik evin içerisine 50 metrekarelik mescit çiziyordu. Evin içerisinde mescit olur mu? Olmaz. 50-60 metrekarelik balkonlar çiziyorlardı. 50-60 metrekarelik balkon olur mu? Olmaz. Kış bahçeleri icat ediyorlardı. Bunları böyle böyle istismar ettiler ki tadı kaçmıştı, büyük bir haksızlığa dönüşmüştü. Haksızlıkların getirdiği de müthiş bir adaletsiz ortam doğmuştu.”
Özhaseki, imarda sınırsız şekilde kullanım hakkının dünyanın hiçbir yerinde verilemeyeceğine dikkati çekerek, “İmarda 100 metrekarelik hakkını 250-300’e çıkaracak şekilde bunu kullanamazsınız. Yüzde 30’luk sınırlama geldi, tartışma oradan çıkıyor” dedi.
 
Müktesap hak için kanun
 
HAZIRLANAN yönetmelikte vatandaşın lehine ve hayatını kolaylaştırabilecek her türlü hükmü getirdiklerini belirten Bakan Özhaseki, şu görüşlere yer verdi: “Arkadaşların eleştirilerini tek tek dikkate aldık. Bunu söyleyen sektör temsilcilerini çağırıp bunu anlatacağız. Bizim amacımız onlarla kavga etmek ve polemiğe girmek değil, en azından bizim yaptıklarımızı anlasınlar istiyoruz. Onların bir iki tane ciddi talepleri var. Birisi mesela ruhsat alıp işe başlamışlar, mahkemelerden iptaller çıkmış. Bir hak kaybı olduğundan bahsediyorlar, doğru. Bu konu yönetmelikle düzenlenebilecek bir şey değil. Bu konuyu ben Bakanlar Kurulu’nda izah ettim, haklı görüldü, bir kanun meselesi ve onların haklarını koruyacak şekilde kanun çıkacak yakında.” 
 
Eziyet için yapmadık yeniden davet ederiz
 
BAKAN Özhaseki, sektör temsilcileriyle yeniden görüşmeye de yeşil ışık yaktı. 
Özhaseki, yatırımların kesileceği eleştirilerine şöyle yanıt verdi: “Sektörün önünün açılabilmesi için hazırladığımız 10 maddelik eylem planı raporu var. Bakanlar Kurulu’nda sunduk. İnşaat sektörünü coşturacak, hızlandıracak bütün tedbirleri aldık, yakında kanunları da çıkacak. Biz arkadaşlarımızı yeniden davet ederiz. Orada tek tek bu konuları anlatırız kendilerine, haklı talepleri varsa zaten getirir koyarız. Burada biz haklı taleplerin önünü kesmek için oturmadık, bu işleri kimseye eziyet olsun diye de yapmıyoruz.”

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Planlı Alanlar İmar YönetmeliğiKONUTDERGYODERİNDER
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