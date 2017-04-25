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İstenmeyen mesajlara 9 milyon ceza!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2015'ten bu yana istenmeyen ticari mesajlara 9 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı

İstenmeyen mesajlara 9 milyon ceza!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2015'ten bu yana istenmeyen ticari mesajlara 9 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı

25 Nisan 2017 Salı 12:03
İstenmeyen mesajlara 9 milyon ceza!
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GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı, istenmeyen ticari ileti gönderenlere, uygulamanın yürürlüğe girdiği 2015 yılında bu yana 9 milyon 15 bin 225 lira idari para cezası kesti. Yılın ilk 3 ayında ise kesilen para cezası 32 bin 743 lira oldu.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan bilgiye göre, pazarlama ve tanıtım amaçlı mesaj, arama ve e-posta gibi uygulamalara yönelik şikayetler 2017 yılında da artarak devam etti.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının internet sayfasının yanı sıra e-Devlet Kapısı'na entegrasyonu sağlanan "Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi" üzerinden 2017'nin Ocak, Şubat ve Mart ayında 22 SMS şikayet başvurusu yapıldı, ilgililer hakkında 32 bin 743 lira idari para cezası uygulandı.
Uygulamanın yürürlüğe girdiği 7 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 280 bin 192 şikayet yapıldı. Şikayet türlerinde ilk sırayı 256 bin 612 başvuruyla SMS aldı. SMS'i, 17 bin 803 ile sesli arama ve 5 bin 777 ile e-posta yoluyla gönderilen iletilere ilişkin başvurular izledi.
İncelemeler neticesinde il müdürlüklerince kesilen ceza tutarı 19 Nisan 2017 itibarıyla 9 milyon 15 bin 225 lira oldu. Birçok il müdürlüğünde ise şikayet edilen gerçek veya tüzel kişilerden savunmaları istendi ve idari para cezası uygulama aşamasına gelindi.
En yüksek idari para cezasını 6 milyon 366 bin 3 lirayla İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü kesti. İstanbul'u, 958 bin 799 lirayla İzmir, 483 bin 159 lirayla Ankara, 310 bin 45 lirayla Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü takip etti.
Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un uygulamasını düzenleyen Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, istenmeyen ticari elektronik iletilere ilişkin başvurular, dilekçeyle ticaret il müdürlüklerine yapılabildiği gibi Bakanlığın resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşılan Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruyu değerlendiren Bakanlık, bu sürece ilişkin tüketiciye bilgi veriyor. Her bir ticari elektronik ileti için bin 95 liradan 16 bin 443 liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor. Bu ceza, bir defada birden fazla gönderilen iletiler için 60 bin 293 liraya kadar çıkabiliyor. Şikayetler, ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde yapılabiliyor.
Söz konusu düzenleme uyarınca, onaylı olduğu kabul edilen veri tabanlarında iletişim bilgileri yer alan vatandaşlara gönderilen iletilere ilişkin olarak ise idari işlem uygulanamıyor. Şikayet başvurusunda bulunulmuş olması, ileti gönderilmesinin reddedildiği anlamına gelmediği için ticari elektronik ileti almak istemeyen tüketicilerin öncelikle bu iletileri reddetme haklarını kullanmaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı
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