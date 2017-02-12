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"İstenmeyen mesajlara" 8,3 milyon lira ceza

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, "istenmeyen ticari ileti" şikayetleri nedeniyle ilgililere geçen yıl 8,2 milyon lira idari para cezası uygulandı, 2015'ten bu yana keislen ceza miktarı ise 8,3 milyon liraya ulaştı. Şikayetlerde ilk sırayı 218 bin 843 başvuruyla SMS alırken bunu 15 bin 877 başvuruyla sesli arama ve 5 bin 181 başvuruyla e-posta yoluyla gönderilen iletiler izledi

"İstenmeyen mesajlara" 8,3 milyon lira ceza

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, "istenmeyen ticari ileti" şikayetleri nedeniyle ilgililere geçen yıl 8,2 milyon lira idari para cezası uygulandı, 2015'ten bu yana keislen ceza miktarı ise 8,3 milyon liraya ulaştı. Şikayetlerde ilk sırayı 218 bin 843 başvuruyla SMS alırken bunu 15 bin 877 başvuruyla sesli arama ve 5 bin 181 başvuruyla e-posta yoluyla gönderilen iletiler izledi

12 Şubat 2017 Pazar 13:55
"İstenmeyen mesajlara" 8,3 milyon lira ceza
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GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığınca, "istenmeyen ticari ileti" şikayetleri nedeniyle geçen yıl 8 milyon 226 bin 874 lira, toplamda 8 milyon 339 bin 986 lira idari para cezası kesildi. 

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, pazarlama ve tanıtım amaçlı, mesaj, arama ve e-posta gibi uygulamalara yönelik şikayetler 2016'da artarak devam etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının internet sayfasının yanı sıra e-Devlet Kapısı'na entegrasyonu sağlanan "Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi" üzerinden 7 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 239 bin 901 şikayet yapıldı.

Şikayet türlerinde ilk sırayı 218 bin 843 başvuruyla SMS aldı. SMS'i, 15 bin 877 ile sesli arama ve 5 bin 181 ile e-posta yoluyla gönderilen iletilere ilişkin başvurular izledi.

İncelemeler neticesinde il müdürlüklerince kesilen ceza tutarı, geçen yıl 8 milyon 226 bin 874 lira, toplam da ise 8 milyon 339 bin 986 lira oldu. Birçok il müdürlüğünde ise şikayet edilen gerçek veya tüzel kişilerden savunmaları istendi ve idari para cezası uygulama aşamasına gelindi.

Söz konusu şikayetlerin 93 bin 562'si geçen yıl gerçekleşti. Bu başvuruların 86 bin 923'ü SMS, 4 bin 547'si sesli arama ve 2 bin 92'si e-posta yoluyla gönderilen iletilere ilişkin oldu.

Bu dönemde en çok şikayet başvuru 37 bin 369 ile İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne yapılırken, bunu 14 bin 399 ile Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ve 5 bin 710 başvuru ile İzmir Ticaret İl Müdürlüğü izledi.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ŞİKAYET SİSTEMİ

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un uygulamasını düzenleyen Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, geçen yıl temmuzda yürürlüğe girmişti.

Yönetmelik çerçevesinde istenmeyen ticari elektronik iletilere ilişkin başvurular, dilekçeyle ticaret il müdürlüklerine yapılabildiği gibi Bakanlığın resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşılan Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruyu değerlendiren Bakanlık, bu sürece ilişkin tüketiciye bilgi veriyor. Her bir ticari elektronik ileti için bin 95 liradan 16 bin 443 liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor. Bu ceza, bir defada birden fazla gönderilen iletiler için 60 bin 293 liraya kadar çıkabiliyor. Şikayetler, ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde yapılabiliyor. 

Söz konusu düzenleme uyarınca, onaylı olduğu kabul edilen veri tabanlarında iletişim bilgileri yer alan vatandaşlara gönderilen iletilere ilişkin olarak ise idari işlem uygulanamıyor. Şikayet başvurusunda bulunulmuş olması, ileti gönderilmesinin reddedildiği anlamına gelmediği için ticari elektronik ileti almak istemeyen tüketicilerin öncelikle bu iletileri reddetme haklarını kullanmaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstenmeyen MesajCezaGümrük Ve Ticaret Bakanlığı
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