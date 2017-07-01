İstek dışı abonelikte ücretler iade edilecek

ULAŞTIRMA Bakanı Ahmet Arslan, katma değerli servis aboneliğine ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle, abone tarafından onay verildiğinin ispatlanması sorumluluğunun işletmeciye verildiğini belirterek, "Belirlenen kurallara uygun gerçekleştirilmeyen aboneliklerde ücretin iadesi hüküm altına alındı" dedi. Dün itibariyle yürürlüğe giren düzenleme ile istek dışı abonelikte ücret iade edilecek..