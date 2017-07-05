İşte yeni maaşların yatacağı tarih! Kim ne kadar alacak?

MEMURLAR bu ay maaşlarını çifte zamlı alacak. İlk 6 aylık enflasyona göre Temmuz zammı yüzde 2.92 enflasyon farkı + yüzde 4 toplu sözleşme artışı şeklinde olacak. Kamu görevlilerinin maaşında 163 ile 648 lira arasında artış yaşanacak. Memurların Temmuz zammı toplu sözleşmede belirlenmişti. Buna göre; Ocak'ta maaşları yüzde 3 artırılan memurlar, Temmuz'da ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak.

İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 5.89 çıkması ile memurlara enflasyon farkı ortaya çıktı. Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre memurlar yüzde 2.92 enflasyon farkı alacak. Maaşlara bu durumda Temmuz'da yüzde 6.92 zam yansıtılacak. Temmuz zammı maaşlarda 163 lira ile 648 lira arasında artış getirecek. En düşük memur maaşı 2 bin 558 liradan 163 lira artışla 2 bin 721 liraya yükselecek. 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki müsteşar maaşı ise 9 bin 787 liradan 648 lira artışla 10 bin 435 liraya çıkacak.

EN AZ 121 LİRA

Memur emeklilerinin Temmuz zammı hesabı da memurlarla aynı. En düşük memur emeklisi maaşı yüzde 6.92 artış ile bin 750 liradan bin 871 liraya yükselecek. Memur emeklisinin alacağı en düşük zam 121 lira olacak.

EMEKLİYE 250 LİRA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklama ile enflasyon Ocak-Haziran döneminde yüzde 5.89 çıktı. SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanlara 49 lira ila 250 lira arasında zam yapılacak. 2000'den önce emekli olan bir SSK'lı emeklinin taban maaşı bin 485 liraya, 2000-2008 tarihleri arasında emekli olan SSK'lı emeklinin maaşı bin 165 liraya çıkacak.

Bağ-Kur'lu esnafın taban maaşı bin 290 liraya, Tarım Bağ-Kur'undan emekli olan bir vatandaşın en düşük maaşı ise bin 6 liraya yükselecek. Bu yıl emekli olan SSK'lıya ise en az 885 lira maaş bağlanacak.

ÖDEME NE ZAMAN?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını, emekli kartlarındaki tahsis numarasının son rakamına göre Temmuz'un 17'si ile 28'i arasında alacak. Memurların da zamlı aylıkları yetişirse 15 Temmuz'da hesaplarına yatırılacak. Memur emeklileri Temmuz maaşını Ramazan Bayramı'ndan önce almıştı. Bu yüzden zam farklarını SGK'nın ilan edeceği günde alacaklar.



