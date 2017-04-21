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İşte ÖTV indiriminin etkileri

Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı mart ayı verilerine göre, ÖTV indirimi beyaz eşya ve mobilya alımlarını artırdı

İşte ÖTV indiriminin etkileri

Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı mart ayı verilerine göre, ÖTV indirimi beyaz eşya ve mobilya alımlarını artırdı

21 Nisan 2017 Cuma 19:59
İşte ÖTV indiriminin etkileri
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BANKALARASI Kart Merkezi (BKM) Mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre, Mart ayı sonunda Türkiye’de 59,4 milyon adet kredi kartı, 120,6 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2016 yılının mart ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 1’lik artış, banka kartı sayısında ise yüzde 7’lik artış görülüyor. Toplam kart sayısı ise 180 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında artış gösterdi. Mobilya gruplarına ve beyaz eşyaya getirilen vergi indirimleri kartlı ödemelere de yansıdı. ÖTV indirimiyle beyaz eşya ödemelerinde yapılan kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26, mobilya ödemeleriyse yüzde 16 oranında artış gösterdi.

Kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 arttı, kredi kartı ile yapılan ödemeler 50 milyar TL’ye ulaştı.

Banka kartları ve kredi kartları ile mart ayında toplam 54,8 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 49,6 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 5,2 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı banka kartı ile ödemelerde yüzde 36, kredi kartı ile ödemelerde ise yüzde 11 oldu.

Beyaz eşya ve mobilya sektörlerine getirilen vergi indirimi 30 Eylül 2017 tarihine kadar uzatıldı
29968 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/9759 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden yüzde 6,7 oranında alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlanırken, bazı mobilya gruplarında ise yüzde 18 olarak alınan ÖTV yüzde 8’e düşürüldü. Daha önce 30 Nisan’da sona ereceği açıklanan uygulama 30 Eylül 2017 tarihine kadar uzatıldı. Yeni evlenecek çiftlere ve eşyalarını yenileyecek kişilere büyük avantaj sağlayan uygulamanın ilgili sektörlere hareket getirdiği görülüyor.

Beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde yapılan kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarken 3 alışverişten 2’si taksitle gerçekleşti. İlgili ürün gruplarını içeren alt sektör detayları incelendiğinde mart ayında 1 milyar 267 milyon TL kartlı ödeme yapıldığı görülüyor. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 8 milyon TL olan bu tutar, yüzde 26 artış gerçekleştiğine işaret ediyor. Kartlarla yapılan taksitli ödemeler ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 806 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 58 olan taksitli ödemelerin toplam içindeki payı ise taksitli ödemelerdeki artışla birlikte yüzde 64’e çıktı.

İlgili ürün gruplarında geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 40 milyon TL kartlı ödeme yapıldığı görülüyor. ÖTV indirimiyle birlikte 2017 mart ayında ise bu tutar yüzde 16 artış gösterdi ve 1 milyar 211 milyon TL oldu. Kartlarla yapılan taksitli ödemeler ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı ve 682 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 55 olan taksitli ödemelerin toplam içindeki payı ise paralel seyrederek yüzde 56 seviyesinde bulunuyor. 

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