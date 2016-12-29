Galeriler Videolar Yazarlar
Antalya 13°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR
BIST
77599
ALTIN
130.142
DOLAR
3.5319
STERLIN
4.3325
EURO
3.6970
Morluklardan biberiye yağı ile kurtulun
Morluklardan biberiye yağı ile kurtulun
İlaç krizinde ikinci dalga
İlaç krizinde ikinci dalga
"Bitki çayları bilinçli tüketilmeli"
"Bitki çayları bilinçli tüketilmeli"
Note 7'yi öldürecek
Note 7'yi öldürecek
Flaş Haber
Tekne alabora oldu
Kapat

İşte 2017 için dolar yorumları

Dolar/TL bugün 3.53 liradan işlem görüyor. Peki dolar 2017'de ne olur?

İşte 2017 için dolar yorumları

Dolar/TL bugün 3.53 liradan işlem görüyor. Peki dolar 2017'de ne olur?

29 Aralık 2016 Perşembe 13:39
İşte 2017 için dolar yorumları
banner404

YILIN son haftasında piyasada düşük hacimli seyir devam ediyor. Dolar 3,53 civarında seyrediyor.
Yılın son haftasında işlem hacimlerinin oldukça düştüğü piyasada dolarda dün yaşanan yükseliş sonrası bugün sakin seyir gözleniyor. 
Bankalararası piyasada dolar 3,53, euro 3,69 civarında hareket ediyor. Dolardaki global değerlenme ile dün dolar/TL 3,55'e kadar yükselmişti. 
Analistler teknik açıdan 3,50 seviyesinin destek, 3,55 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor. Piyasalarda Suriye'ye yönelik gelişmeler ve anayasa değişiklik görüşmeleri takip ediliyor. 
2017'DE DOLARI NELER ETKİLEYECEK? 
Piyasaların yeni yıl itibariyle gündemi oldukça yoğun olacak. Bu çerçevede içeride enflasyon verisi, 20 Ocak'ta Donald Trump'ın ABD başkanlığını devralması, 22 Ocak'ta Fitch'in kredi notu açıklaması ilk etapta izlenecek önemli gelişmeler olacak. 
DOLAR/TL'DE 3.5620 SEVİYESİNE ATAK GERÇEKLEŞEBİLİR 
Haftanın ilk günlerine oranla sınırlı da olsa bir oynaklık var gözüküyor. Ancak, düşük hacimlerin devam ettiği ortamda anlamsız hareketlerin olduğunu söyleyebiliriz. 
Örneğin, Dün EURUSD 1,0481 seviyesini gördükten sonra 1,0372 seviyesine – zayıf ABD konut verisine rağmen – kadar geriledi. Kapanışı ise 1,0408’den yaptı. Dolar /TL de jeo-politik gelişmelerle ile ilgili olumlu haber akışına rağmen paritede düşüşün etkisiyle yükseliş kaydetti. Diğer yandan, Borsa İstanbul gösterge endeksi ise %1’in üzerinde değer kazandı. Bu sabah risk iştahı zayıf. Türk Lirası da sepet bazında (1 USD 1 EUR ortalaması) kısmi baskı altında. Şu aşamada kurda 3,55 direnci önemini korumaya devam ediyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Dolar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev satın alırken tapu harcına dikkat!
Ev satın alırken tapu harcına dikkat!
Çalışanlar dikkat! O ücrete de zam geldi
Çalışanlar dikkat! O ücrete de zam geldi
Emeklilere hesaplama zammı geliyor
Emeklilere hesaplama zammı geliyor

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2015 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim