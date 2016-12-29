İşte 2017 için dolar yorumları

YILIN son haftasında piyasada düşük hacimli seyir devam ediyor. Dolar 3,53 civarında seyrediyor.

Yılın son haftasında işlem hacimlerinin oldukça düştüğü piyasada dolarda dün yaşanan yükseliş sonrası bugün sakin seyir gözleniyor.

Bankalararası piyasada dolar 3,53, euro 3,69 civarında hareket ediyor. Dolardaki global değerlenme ile dün dolar/TL 3,55'e kadar yükselmişti.

Analistler teknik açıdan 3,50 seviyesinin destek, 3,55 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor. Piyasalarda Suriye'ye yönelik gelişmeler ve anayasa değişiklik görüşmeleri takip ediliyor.

2017'DE DOLARI NELER ETKİLEYECEK?

Piyasaların yeni yıl itibariyle gündemi oldukça yoğun olacak. Bu çerçevede içeride enflasyon verisi, 20 Ocak'ta Donald Trump'ın ABD başkanlığını devralması, 22 Ocak'ta Fitch'in kredi notu açıklaması ilk etapta izlenecek önemli gelişmeler olacak.

DOLAR/TL'DE 3.5620 SEVİYESİNE ATAK GERÇEKLEŞEBİLİR

Haftanın ilk günlerine oranla sınırlı da olsa bir oynaklık var gözüküyor. Ancak, düşük hacimlerin devam ettiği ortamda anlamsız hareketlerin olduğunu söyleyebiliriz.

Örneğin, Dün EURUSD 1,0481 seviyesini gördükten sonra 1,0372 seviyesine – zayıf ABD konut verisine rağmen – kadar geriledi. Kapanışı ise 1,0408’den yaptı. Dolar /TL de jeo-politik gelişmelerle ile ilgili olumlu haber akışına rağmen paritede düşüşün etkisiyle yükseliş kaydetti. Diğer yandan, Borsa İstanbul gösterge endeksi ise %1’in üzerinde değer kazandı. Bu sabah risk iştahı zayıf. Türk Lirası da sepet bazında (1 USD 1 EUR ortalaması) kısmi baskı altında. Şu aşamada kurda 3,55 direnci önemini korumaya devam ediyor.